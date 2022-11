Usa-Filippine: Biden si congratula con il presidente neoeletto Marcos Jr.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intrattenuto il suo primo colloquio telefonico con il presidente neoeletto delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., complimentandosi con quest’ultimo per la vittoria alle elezioni di lunedì 9 maggio. Lo ha annunciato l’ambasciata delle Filippine a Washington. “Il presidente Biden ha detto (al suo nuovo omologo filippino) che Washington è pronta a lavorare con lui, e ha ricordato la storia comune dei trattati di alleanza”, ha riferito l’ambasciatore filippino Jose Manuel Romualdez. Biden è uno tra i primi leader mondiali a riconoscere la vittoria elettorale del figlio dell’ex dittatore Marcos, che ha suscitato nervosismo tra diversi attivisti e gruppi per i diritti umani.

Il presidente neoeletto delle Filippine, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., ha fatto visita alla tomba del padre Ferdinand E. Marcos dopo la sua vittoria alle elezioni presidenziali che si sono tenute lunedì 9 maggio. Due foto pubblicate sul suo profilo Twitter ritraggono Marcos commosso, mentre depone fiori sulla tomba del padre. L’esito delle elezioni di lunedì non è stato ancora formalizzato, ma diversi avversari di Marcos hanno già riconosciuto la sua vittoria alle urne; tra questi non figura la sua principale avversaria, la vicepresidente Leni Robredo. Martedì 10 maggio centinaia di manifestanti – perlopiù studenti universitari – hanno manifestato a Manila contro il presidente neoeletto.

La Commissione elettorale delle Filippine (Comelec) ha completato lo spoglio di oltre il 98 per cento delle schede, e Marcos si è aggiudicato oltre 31 milioni di voti, pari a circa il 60 per cento del totale. La vicepresidente Leni Robredo, principale avversaria di Marcos, ha ottenuto 14,8 milioni di consensi, pari a circa il 18 per cento del totale. La vittoria di Marcos, figlio dell’omonimo dittatore deposto nel 1986, corona la pluridecennale scalata della sua famiglia per tornare al centro della politica delle Filippine. In un breve videomessaggio rivolto ai suoi sostenitori ai media, Marcos si è trattenuto dal rivendicare la vittoria elettorale, limitandosi a ringraziare “tutti quelli che si sono uniti alla nostra lotta”.

Circa 67,5 milioni di cittadini delle Filippine sono stati chiamati alle urne lunedì 9 maggio per eleggere un nuovo presidente al posto di Rodrigo Duterte, cui la Costituzione impedisce di ricandidarsi. Ferdinand Marcos Junior è figlio dell’ex dittatore Ferdinand Marcos: l’ultimo sondaggio di Pulse Asia Resarch, pubblicato lo scorso 2 maggio, gli attribuiva il 56 per cento delle preferenze, in netto vantaggio sulla principale avversaria, l’attuale vicepresidente Leni Robredo, data al 23 per cento. Le elezioni di ieri comportano anche il rinnovo di 18 mila cariche pubbliche nazionali e locali, ma è alla corsa alla presidenza che guardano con grande attenzione gli osservatori internazionali e le potenze interessate agli sviluppi nell’area, in particolare Stati Uniti e Cina la cui rivalità ha trovato nell’Indo-Pacifico il principale terreno di scontro.

Marcos si è presentato presenta in “ticket” con Sarah Duterte, sindaca della città di Davao. “Bongbong” ha alle spalle una laurea all’Università di Oxford e una frammentaria carriera politica: dapprima come vicegovernatore e governatore provinciale, prima della rivoluzione che nel 1986 lo costrinse all’esilio coi suoi familiari; e poi da senatore tra il 2010 e il 2016, quando la sua carriera politica subì una nuova battuta d’arresto a seguito della mancata elezione a vicepresidente. Leni Robredo, 56 anni, tra i politici filippini che più hanno contestato la guerra alla droga e le politiche pro-cinesi di Duterte, è l’unica tra i candidati alle presidenziali di ieri chiaramente collocabile nell’area dell’opposizione al presidente uscente. Ex procuratrice e madre di tre figlie, Robredo è vedova dell’ex segretario dell’Interno Jesse Robredo, che nell’anno 2000 vinse il riconoscimento per la governance Ramon Magsaysay Award, noto come il “Nobel asiatico”. Jesse perse la vita in un incidente aereo nel 2012, mentre serviva come segretario nel governo del presidente Benigno Aquino. L’anno successivo Robredo decise di scendere in politica e ottenne un seggio al Congresso, sostenendo politiche di assistenza alle classi meno abbienti e di contrasto alle diseguaglianze socioeconomiche che nel 2016 la aiutarono a conquistare la vicepresidenza come candidata del Partito liberale di centrosinistra.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram