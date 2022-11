Usa: elezioni di medio termine, le difficoltà economiche rischiano di affondare i democratici

L’inflazione galoppante e lo spettro di una recessione economica rischiano di trasformare sempre più in un incubo per il Partito democratico degli Stati Uniti la notte tra martedì 8 e mercoledì 9 novembre, quando i risultati delle elezioni di medio termine definiranno i nuovi equilibri di forza all’interno del Congresso. L’economia si è imposta nelle ultime settimane come il tema centrale della campagna elettorale. E per il presidente Joe Biden, che cerca di scongiurare a ogni costo l’ipotesi di un Campidoglio ostile negli ultimi due anni di mandato, non è una buona notizia. La maggioranza degli elettori, come indicato da quasi tutti i sondaggi, giudica infatti insoddisfacente la gestione degli affari economici da parte dell’attuale amministrazione e sulla base di tale considerazione sceglierà quale candidato votare.

A peggiorare le cose, nell’ottica della Casa Bianca, è stata in settimana la Federal Reserve, che ha annunciato un nuovo rialzo dei tassi d’interesse pari allo 0,75 per cento, il quarto consecutivo, nel tentativo di contenere l’inflazione, che a settembre risultava in aumento di 8,2 punti percentuali su base annuale. Una decisione destinata a incrementare in maniera considerevole il costo dei mutui – già su livelli record, intorno al 7 per cento – ai quali i cittadini statunitensi fanno storicamente ampio ricorso per acquistare immobili e beni di consumo come le automobili. Tutto questo a fronte di prezzi ancora alti di alimenti e carburanti, e dell’eventualità di una recessione che la Casa Bianca cerca di smentire in maniera quasi ossessiva.

A pochi giorni dal voto, sembra dunque dilapidato l’aumento dei consensi registrato dai democratici durante l’estate, grazie alla decisione della Corte suprema sul diritto all’aborto e a una serie di vittorie legislative come l’approvazione del pacchetto anti-inflazione in agosto. Questo spiega perché molti dei candidati democratici che stanno correndo in distretti strategici per il Senato abbiano preso silenziosamente le distanze dal presidente, evitando di chiedere alla Casa Bianca sostegno per la campagna elettorale. Biden, in effetti, appare coinvolto nei comizi di questi giorni in maniera inferiore rispetto ai propri predecessori: Donald Trump e Barack Obama. Dal primo settembre scorso, il presidente Usa si è recato in 14 Stati, ma solo in sei di questi sono in corso battaglie strategiche per il Senato o per il rinnovo dell’incarico di governatore. Biden, il cui tasso di approvazione resta inchiodato intorno al 40 per cento, non è ancora mai stato in Georgia, Nevada o Arizona, che peraltro hanno contribuito alla sua elezione nel 2020, recandosi invece tre volte a New York e due volte in Maryland, storiche roccaforti democratiche.

L’esito delle elezioni di medio termine, tuttavia, è tutt’altro che deciso. Mentre la vittoria dei repubblicani alla Camera dei rappresentanti sembra ormai data per scontata (saranno sufficienti cinque seggi in più per conquistare la maggioranza), la situazione al Senato è ben più equilibrata, con i democratici che sembrano mantenere un certo vantaggio nelle corse più strategiche per il controllo della camera alta del Congresso. Conservare una maggioranza al Senato, attualmente diviso in una condizione di perfetta parità che ha più volte reso necessario l’intervento della vicepresidente Usa, Kamala Harris, per superare uno stallo, è di fondamentale importanza per i democratici, che potrebbero così attutire i colpi che arriveranno da una Camera a maggioranza repubblicana, la cui presidenza dovrebbe essere assunta da Kevin McCarthy, su posizioni sempre più vicine a quelle di Trump.

I democratici puntano con decisione sugli Stati nei quali il dibattito sul diritto all’aborto è più sentito: Michigan, Kansas e Pennsylvania. I repubblicani, dall’altra parte, cercano di sfruttare lo scontento per la situazione economica e per l’aumento della criminalità per conquistare consensi in roccaforti democratiche come New York, Connecticut, California e Rhode Island. Sullo sfondo resta anche il dossier del sostegno all’Ucraina, nei confronti del quale si registra una riluttanza sempre più chiara da parte dei repubblicani. Ricordando che l’amministrazione ha approvato aiuti per 18 miliardi di dollari dall’inizio della guerra, lo scorso febbraio, è stato lo stesso McCarthy ad affermare in futuro che gli Stati Uniti non staccheranno un assegno in bianco nei confronti dell’Ucraina, accusando il governo di non dare priorità alla competizione con la Cina e agli investimenti necessari sul territorio nazionale. Il 30 per cento dei partecipanti ad un sondaggio condotto dal “Wall Street Journal” ha affermato di credere che il governo stia facendo troppo per aiutare l’Ucraina. In questo scenario, appaiono ancora più inquietanti i risvolti di una recente inchiesta del “New York Times”, che in un lungo articolo pubblicato il 2 novembre collega le interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016 al conflitto attualmente in corso. L’ipotesi del quotidiano è che il Cremlino abbia aiutato Trump a vincere nella speranza di ottenere l’appoggio per la sua campagna in Ucraina.

L’importanza della posta in palio, in ogni caso, rende sempre più velenosa l’atmosfera in vista del voto di medio termine, facendo tornare lo spettro della violenza politica con l’aggressione avvenuta nella notte di venerdì scorso ai danni di Paul Pelosi, marito della presidente della Camera dei rappresentanti Usa. L’assalitore, David DePape, si è introdotto nell’abitazione della coppia a San Francisco cercando proprio Nancy Pelosi, che in quel momento si trovava a Washington e secondo lui sarebbe “a capo del mucchio di bugie” del Partito democratico. Non trovandola, il 42enne ha tentato di prendere in ostaggio il marito, aggredendolo con un martello e causandogli una frattura cranica. Si tratta dell’episodio più eclatante in uno scenario di crescenti minacce e intimidazioni ai danni di politici e funzionari pubblici, denunciate a più riprese anche dai lavoratori elettorali in vista delle elezioni di martedì. Una tendenza, quest’ultima, che Biden ha legato alle cospirazioni promosse da Donald Trump e dai suoi alleati sull’esito delle elezioni del 2020. Durante un discorso alla Union Station di Washington, Biden ha dichiarato che il Paese si trova di fronte “ad un punto di svolta, ad una battaglia tra le autocrazie e la nostra democrazia, che in questo momento è sotto attacco”.

Del resto, in un contesto che ha già superato il record storico della spesa per finanziare le campagne elettorali, e con più di 30 milioni di cittadini che hanno già usufruito del voto anticipato, molti di coloro che lavorano ai seggi o alle cabine elettorali hanno denunciato minacce e intimidazioni ai loro danni, oltre a numerose campagne di disinformazione tese a creare confusione tra i cittadini e delegittimare il processo elettorale ancora prima che inizi. Queste ultime sono spesso guidate da attivisti e gruppi che hanno contestato la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020, e si concentrano soprattutto sulla sicurezza dei seggi e sulle procedure per il voto anticipato e per corrispondenza. Emblematico il caso dell’Arizona, dove alcuni gruppi di conservatori hanno lanciato il mese scorso una campagna per monitorare in presenza le attività che hanno luogo presso le cabine per il voto anticipato. A ottobre, le autorità della contea di Maricopa hanno diffuso i filmati di alcune telecamere di sorveglianza, che mostrano due individui mascherati e armati intenti a controllare le cabine, seguendo i cittadini e fotografando le targhe delle automobili. Azioni che hanno preoccupato i residenti, i quali si sono rivolti alle autorità giudiziarie ottenendo un ordine del tribunale che ha limitato le attività permesse in prossimità dei seggi.

