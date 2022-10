Usa: due pazienti in stato di morte cerebrale ricevono cuori di maiale

Un team di chirurghi della New York University Langone Health ha trapiantato cuori di maiale geneticamente modificati in due persone in stato di morte cerebrale, nel quadro delle ricerche sui virus trasmessi dai suini e della raccolta di dati tesa ad avviare, in futuro, trial clinici sugli xenotrapianti. Lo studio, riferisce il “Wall Street Journal”, è stato condotto nei mesi di giugno e luglio. Gli organi sono stati trapiantati in due individui dopo la conferma di uno stato di morte cerebrale: un uomo di 72 anni e una donna di 64, entrambi deceduti a seguito di attacchi cardiaci, i cui corpi sono stati donati alla scienza dopo l’approvazione delle rispettive famiglie. La ricerca si è concentrata sulla raccolta di dati in merito al funzionamento di un cuore di maiale, prestando particolare attenzione alla necessità di elaborare nuove strategie per la prevenzione della diffusione di virus trasmessi dai suini. “Gli organi trapiantati non sono stati rigettati immediatamente, e hanno continuato a funzionare per tre giorni durante lo studio”, ha dichiarato Nader Moazami, chirurgo e direttore per i trapianti di cuore alla New York University Langone Health. La possibile trasmissione di un virus associati ai suini a seguito di un trapianto rappresenta il principale ostacolo alla pratica degli xenotrapianti negli Stati Uniti.

