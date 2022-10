Usa: democratici divisi su spesa militare da 813 miliardi di dollari proposta da Biden

Il Partito democratico degli Stati Uniti appare diviso sulla proposta del presidente Joe Biden di destinare ben 813,3 miliardi di dollari alla difesa, uno dei piĂą grandi investimenti per il Pentagono e per la sicurezza nazionale mai avanzati dalla Casa Bianca. Lo riferisce il portale di informazione politica “The Hill”, secondo cui al Congresso i repubblicani appaiono favorevoli alla proposta in ragione della necessitĂ per gli Stati Uniti di contenere la crescente minaccia posta dalla Cina sul piano militare e di sostenere l’Ucraina a fronte dell’invasione russa. Dall’altra parte, tuttavia, i democratici sono divisi. L’area “liberal” contesta la scelta di Biden di stanziare nuovi fondi a favore del Pentagono, il cui bilancio è costantemente cresciuto negli ultimi anni. I centristi sono invece intenzionati ad appoggiare la proposta come strumento per contenere l’offensiva dei repubblicani in vista delle elezioni di medio termine del prossimo novembre. “Credo sia un passo importante verso un quanto mai necessario investimento nella nostra sicurezza nazionale”, ha commentato per esempio il senatore Richard Blumenthal, membro della commissione Servizi armati in corsa per un nuovo mandato. La proposta di Biden rappresenta un incremento del 4 per cento rispetto alla spesa per la difesa approvata per l’anno fiscale in corso (782 miliardi di dollari).

