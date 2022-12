Usa, crisi delle forniture: Biden sempre più dipendente dai provvedimenti di emergenza

Come evidenziato dal quotidiano "The Hill", il ricorso al Dpa al di fuori della difesa nazionale o di emergenze straordinarie come la pandemia sta alimentando un dibattito in merito ai limiti del potere presidenziale

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto ripetutamente ricorso al Defense Production Act (Dpa) – un provvedimento varato nel 1950 per accelerare la produzione manifatturiera in tempo di guerra – per compensare le gravi carenze di beni e prodotti causate dalla crisi globale delle catene di fornitura.

Il Dpa è stato uno strumento fondamentale nella gestione delle ricadute della pandemia di Covid-19 sin dalla fine dell’amministrazione di Donald Trump, ma di recente Biden ha invocato il provvedimento emergenziale in ben cinque occasioni: da ultimo, per accelerare la produzione nazionale di latte in polvere e componenti per i pannelli fotovoltaici. Proprio il ricorso al Dpa a sostegno della transizione energetica ha suscitato reazioni contrastanti: da un lato il plauso delle organizzazioni ambientaliste; dall’altro, le critiche dei Repubblicani, secondo cui il presidente starebbe abusando di una legge speciale destinata alla produzione militare in tempo di guerra per promuovere una agenda politica.

Come evidenziato dal quotidiano “The Hill”, il ricorso al Dpa al di fuori della difesa nazionale o di emergenze straordinarie come la pandemia sta alimentando un dibattito in merito ai limiti del potere presidenziale; il quotidiano ricorda che tale dibattito ha un precedente: nel 2012 l’allora presidente Barack Obama fece ricorso al Dpa per accelerare la produzione di biocarburanti per l’impiego militare e commerciale, suscitando anche allora dure critiche da parte dei Repubblicani.

