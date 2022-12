Usa-Corea del Sud: Biden e Yoon rafforzano la cooperazione militare, l’obiettivo è scoraggiare Pyongyang

In una dichiarazione congiunta, le parti hanno auspicato che la "decennale alleanza" stretta da Washington e Seul si rafforzi, non solo nell'ottica di affrontare in modo più compatto le minacce nucleari della Corea del Nord ma anche per garantire stabilità alla regione e proteggere le catene di approvvigionamento globali

Gli Stati Uniti e la Corea del Sud terranno esercitazioni militari congiunte e aumenteranno la loro cooperazione in quest’ambito con l’obiettivo di scoraggiare le minacce nordcoreane, ma si sono detti disponibili a incontrare il presidente Kim Jong-un nell’intento di mantenere la regione indo-pacifica “libera e aperta”. E’ questo l’impegno principale preso dal presidente Usa Joe Biden e dall’omologo sudcoreano Yoon Suk-yeol nell’incontro avuto oggi a Seul. In una dichiarazione congiunta, le parti hanno auspicato che la “decennale alleanza” stretta da Washington e Seul si rafforzi, non solo nell’ottica di affrontare in modo più compatto le minacce nucleari di Pyongyang ma anche per garantire stabilità alla regione e proteggere le catene di approvvigionamento globali. Yoon aveva cercato maggiori garanzie sul fatto che gli Stati Uniti avrebbero rafforzato la loro deterrenza contro le minacce nordcoreane. In una dichiarazione congiunta, Biden ha riaffermato l’impegno degli Stati Uniti a difendere la Corea del Sud con armi nucleari, se necessario, e sostenuto che un potenziale incontro con Kim Jong-un “dipenderà dalla sincerità e serietà” del leader nordcoreano.

La volontà dichiarata dalle parti di prendere in considerazione l’espansione delle loro esercitazioni militari congiunte rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente amministrazione sudcoreana di Moon Jae-in, che aveva contribuito ad un loro ridimensionamento nel tentativo di ridurre le tensioni con la Corea del Nord. In questo quadro, nella dichiarazione gli Stati Uniti hanno promesso di schierare se necessario anche “risorse strategiche”, quali possono essere bombardieri a lungo raggio, sottomarini missilistici o portaerei, per scoraggiare Pyongyang. Entrambi i leader hanno affermato di essere impegnati a denuclearizzare la Corea del Nord e di essere aperti all’esercizio diplomatico con la Corea del Nord. A questo proposito, Biden ha ricordato che Washington ha offerto vaccini contro il Covid-19 alla Cina e alla Corea del Nord, ma che su questo approccio “non abbiamo avuto risposta”, ha detto Biden. Oggi il governo di Pyongyang ha segnalato oltre 200mila nuovi pazienti affetti da Covid-19 e con febbre da oltre cinque giorni.

Il vertice odierno con il presidente sudcoreano si inserisce nel viaggio ufficiale che Biden ha intrapreso lo scorso 19 maggio e che lo porterà anche in Giappone. Una missione, la prima nell’Asia Nord-Orientale dall’insediamento di Biden alla Casa Bianca, che punta a consolidare le relazioni economiche e di difesa con i due alleati asiatici, cruciali sia per consolidare catene di fornitura strategiche per l’economia Usa, sia per contenere le principali minacce alla sicurezza regionale: tra tutte, i programmi balistico e nucleare della Corea del Nord e la crescente influenza della Cina. Il viaggio di cinque giorni culminerà nel vertice del Dialogo di sicurezza regionale Quad, cui aderiscono Usa, Giappone, India e Australia, e nel lancio di una nuova cornice di dialogo economico per l’Indo-Pacifico, che l’amministrazione Biden concepisce come futuro veicolo dell’interazione economica con quella regione.”Le alleanze dell’America in Europa e Asia danno forza e sicurezza a noi stessi e al mondo intero”, ha detto Biden prima di imbarcarsi alla volta di Seul. “Tramite queste alleanze affrontiamo le sfide del nostro tempo, rispondiamo alle esigenze dei nostri popoli oggi e cogliamo opportunità per un domani migliore”, ha aggiunto il presidente.

Il viaggio ufficiale di Biden in Corea del Sud si è aperto ieri con una visita del presidente al complesso per la produzione di microchip operato da Samsung Electronics a Pyeongtaek, nella provincia di Gyeonggi, uno tra gli stabilimenti più grandi al mondo nel suo genere: ha infatti una superficie complessiva di 189mila metri quadrati, pari a circa 400 campi da calcio. La prima linea di produzione del complesso è attiva dal 2017, e la seconda dal 2020. Lunedì prossimo, 23 maggio, Biden incontrerà invece a Tokyo il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, col quale formulerà tramite una dichiarazione congiunta l’impegno a rafforzare la cooperazione a sostegno di Taiwan. Giappone e Stati Uniti intendono inviare così un messaggio comune ai principali attori regionali, nel tentativo di dissuadere la Cina da un ulteriore aumento della tensione militare nello Stretto di Taiwan. Kishida dovrebbe annunciare anche l’adesione del Giappone alla Cornice di dialogo economico per l’Indo-Pacifico (Ipef), l’iniziativa regionale di cooperazione economica che la Casa Bianca intende presentare proprio in occasione del viaggio di Biden in Giappone. Secondo fonti della stampa giapponese, il premier Kishida ritiene l’iniziativa di cooperazione una prova della volontà degli Stati Uniti di rafforzare ulteriormente la loro presenza nella regione, contenendo così l’avanzata della Cina. La visita di Biden in Giappone si concluderà il 24 maggio, dopo il vertice del Quad in programma a Tokyo.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram