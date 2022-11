Usa-Cina: prove di distensione tra Biden e Xi, ma il dossier Taiwan continua a scottare

L’ultimo contatto diretto tra i due risaliva allo scorso marzo, quando la guerra in Ucraina era scoppiata da poche settimane e Washington tentava di convincere Pechino a togliere il proprio appoggio alla Russia, all’epoca in seria difficoltà sul terreno

La questione di Taiwan ha avuto ampio spazio nell’atteso colloquio avvenuto oggi tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l’omologo della Cina, Xi Jinping. L’ultimo contatto diretto tra i due risaliva allo scorso marzo, quando la guerra in Ucraina era scoppiata da poche settimane e Washington tentava di convincere Pechino a togliere il proprio appoggio alla Russia, all’epoca in seria difficoltà sul terreno. Oggi che gli sviluppi sul campo appaiono favorevoli a Mosca l’amministrazione Biden sembra aver rinunciato a far cambiare posizione alla Cina, e il dossier ucraino ha lasciato posto a quello, forse ancor più scottante, legato a Taiwan. Le tensioni tra le parti si sono riaccese soprattutto dopo la notizia – ancora non confermata ufficialmente – dell’imminente visita a Taipei della speaker della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, che appare determinata a recarsi nell’isola ad agosto dopo aver rinunciato a farlo lo scorso aprile, ufficialmente a causa del Covid-19.

Nel colloquio odierno, durato due ore e 17 minuti, Xi ha utilizzato un’espressione minacciosa per ribadire a Biden che la Cina non accetterà interferenze su Taiwan, che Pechino considera parte inalienabile del proprio territorio e che il presidente stesso si è impegnato a riportare sotto il controllo cinese. “Chi gioca col fuoco finisce col bruciarsi”, ha ricordato il leader cinese nella telefonata, secondo il resoconto ufficiale pubblicato dal ministero degli Esteri di Pechino. Il comunicato cinese è uscito in netto anticipo rispetto a quello americano, e ha ribadito la “ferma contrarietà” della Repubblica popolare a ogni attività separatista di Taiwan e a ogni “ingerenza esterna”. Gli Stati Uniti, secondo Xi, dovrebbero agire in linea con le loro parole, attenersi al principio della Cina unica e rispettare i tre comunicati congiunti Usa-Cina, che costituiscono il fondamento delle relazioni bilaterali.

Sempre nel resoconto cinese, Biden ha assicurato da parte sua che gli Stati Uniti “aderiscono al principio della Cina unica” e “non sostengono l’indipendenza di Taiwan. Più ferma la posizione su Taiwan nella nota diffusa dalla Casa Bianca al termine del colloquio. La politica degli Stati Uniti su Taiwan si legge, non è cambiata e Washington si oppone fermamente agli sforzi unilaterali per cambiare lo status quo o minare la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan. Il colloquio, prosegue la nota, si inserisce all’interno degli sforzi compiuti dall’amministrazione Biden per mantenere e approfondire le comunicazioni tra i due Paesi, gestire responsabilmente le divergenze e lavorare insieme laddove gli interessi coincidono. I due presidenti, si legge ancora, hanno discusso una serie di questioni importanti per le relazioni bilaterali e altre questioni regionali e globali e hanno incaricato le rispettive delegazioni di dare seguito al colloquio odierno, in particolare per affrontare le questioni relative al cambiamento climatico e alla sicurezza sanitaria.

Nel comunicato di Pechino, Xi ha sottolineato la comune responsabilità a “mantenere la sicurezza globale e promuovere lo sviluppo in risposta alle problematiche emerse nel panorama internazionale”, sollecitando la controparte a “fare buon uso dei canali di comunicazione esistenti”. Cina e Stati Uniti, secondo Xi, dovrebbero mantenere il coordinamento delle politiche macroeconomiche, preservare la stabilità delle catene industriali e garantire la sicurezza alimentare ed energetica a livello globale. “Tagliare i legami e interrompere le catene (di fornitura) in violazione della legge non aiuterà a rilanciare l’economia statunitense, ma renderà l’economia mondiale più vulnerabile”, ha aggiunto il presidente cinese, sottolineando l’importanza di collaborare per uscire dalla pandemia di Covid-19 “il prima possibile” e dal rischio di recessione.

