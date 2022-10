Usa-Cina: intesa tra Blinken e Wang per migliorare le relazioni, ma sull’Ucraina è ancora gelo

È stato un colloquio “lungo, franco e approfondito” quello che il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, hanno avuto oggi a Bali, in Indonesia, al termine della riunione ministeriale del G20, al termine del quale le parti hanno stabilito di lavorare per migliorare le relazioni bilaterali. Lo riporta il ministero degli Esteri di Pechino, secondo cui il confronto “ha contribuito alla comprensione” tra le due parti e a “ridurre equivoci e interpretazioni errate”, aprendo la strada a futuri scambi di alto livello tra le due potenze. Al momento, ha detto Wang, “le relazioni Usa-Cina sono ancora problematiche a causa della precedente amministrazione Usa”, guidata dall’ex presidente Donald Trump, “e stanno incontrando sempre più difficoltà”. Secondo il capo della diplomazia di Pechino, la regione principale di tali problemi sta nella “percezione della Cina da parte degli Stati Uniti”, che ha portato le politiche di Washington a “deviare dal giusto percorso”. Wang ha ricordato come, da parte sua, la Cina abbia sempre praticato “il mutuo rispetto, la coesistenza pacifica e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa” quali “tre principi cardine per lo sviluppo delle relazioni bilaterali”. Di conseguenza, anche gli Usa dovrebbero “rispettare il percorso del socialismo con caratteristiche cinesi scelto dal popolo cinese” e “abbandonare la mentalità da Guerra fredda”. Allo stesso modo, Wang ha sottolineato come gli Stati Uniti debbano “smettere di distorcere la politica ‘una sola Cina’, dal momento che hanno promesso di non riconoscere l’indipendenza di Taiwan”.

Il rappresentante cinese ha presentato all’interlocutore americano una lista di quattro punti per migliorare le relazioni, tra i quali figurano anche “otto possibile aree di cooperazione”. Blinken, sottolinea sempre il comunicato cinese, ha assicurato che gli Stati Uniti non vogliono una Guerra fredda con la Cina, non desiderano cambiare il sistema di potere a Pechino, né di mettere in discussione il Partito comunista o di sostenere l’indipendenza di Taiwan. Le due parti hanno raggiunto un’intesa sull’avvio di un gruppo di lavoro congiunto Usa-Cina su basi “eque e reciproche”, stabilendo di ripristinare scambi e consultazioni e di rafforzare la cooperazione su cambiamento climatico e salute globale. Blinken e Wang, infine, hanno scambiato idee sul futuro della regione dell’Asia-Pacifico, della guerra in Ucraina e della situazione nella Penisola coreana.

Il resoconto del colloquio sui media statunitensi, tuttavia, appare meno positivo. Blinken, riferisce l’emittente “Bloomberg”, ha duramente criticato la Cina per il suo sostegno alla Russia, dimostrato anche da una recente telefonata tra i presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin. Il segretario di Stato ha osservato come la posizione di Pechino sul conflitto in Ucraina non sia di neutralità e come non si possa essere neutrali “quando c’è un chiaro aggressore”. Il capo della diplomazia di Washington, inoltre, ha anche ribadito l’appello del G20 alla Russia perché consenta all’Ucraina di riprendere le esportazioni di grano nel mondo.

