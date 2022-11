Usa: Casa Bianca ufficializza nuove nomine all’Ufficio per la sicurezza informatica

L’Ufficio della sicurezza cibernetica nazionale (Oncd), l’agenzia governativa degli Stati Uniti responsabile di fornire consulenza al presidente degli Stati Uniti su questioni relative alla sicurezza informatica, ha annunciato la nomina di Kemba Walden come primo vicedirettore informatico nazionale principale e di Neal Higgins e Rob Knake come vicedirettori informatici nazionali. Lo riferisce la Casa Bianca in un comunicato, precisando che i tre funzionari di fresca nomina si uniranno al vicedirettore informatico nazionale per la sicurezza informatica federale e responsabile federale della sicurezza informatica, Chris DeRusha, nel compiere la missione dell’Oncd di garantire che ogni cittadino statunitense possa condividere tutti i vantaggi dell’ecosistema digitale Usa. “Mentre continuiamo a costruire questo nuovo ufficio, le aggiunte di Kemba, Neal e Rob accelereranno i nostri sforzi per proteggere gli americani nel cyberspazio”, ha affermato Chris Inglis, Direttore informatico nazionale. “Ognuno di questi leader porta al nostro team un’esperienza impressionante nella definizione delle politiche di sicurezza informatica e le loro diverse prospettive saranno inestimabili mentre rafforziamo la nostra difesa collettiva”, ha aggiunto.

La notizia delle nuove nomine era trapelata nelle scorse ore da fonti citate dalla “Cnn”. Kemba Walden – che in passato ha guidato un programma Microsoft per contrastare il ransomware (tipo di malware che limita l’accesso del dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto da pagare per rimuovere la limitazione) – sarà il “fulcro” del nuovo ufficio e lavorerà a stretto contatto con il National Cyber ​​Director (agenzia del governo degli Stati Uniti legalmente responsabile di fornire consulenza al Presidente degli Stati Uniti su questioni relative alla sicurezza informatica), Chris Inglis. Oltre a Walden, dell’ufficio faranno parte anche Neal Higgins, ex alto funzionario della Cia specializzato nella sicurezza informatica e nella raccolta di dati open source, e Rob Knake, ex funzionario dei team di politica informatica nell’amministrazione guidata da Barack Obama. Le nuove nomine arrivano mentre i funzionari statunitensi continuano a diffidare delle potenziali minacce di hacking russo alle organizzazioni statunitensi derivanti dalla guerra in Ucraina. L’amministrazione Biden ha affrontato molteplici crisi di sicurezza informatica nel suo primo anno, comprese le conseguenze dell’operazione di hacking russa che ha sfruttato il software SolarWinds per infiltrarsi in almeno nove agenzie federali e un attacco ransomware che ha attaccato per giorni l’operatore di gasdotti statunitense Colonial Pipeline.

