Usa, Biden ricorda il “genocidio” degli armeni: “Tra le peggiori atrocità del XX secolo”

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è tornato a denunciare il “genocidio” degli armeni compiuto durante la Prima guerra mondiale ad opera dell’Impero ottomano. “Ricordiamo il milione e mezzo di armeni che sono stati deportati, massacrati o fatti marciare verso la morte”, si legge in una nota della Casa Bianca che ricorda il 24 aprile del 1915 come l’inizio “di una delle peggiori atrocità del XX secolo”. La riflessione sul genocidio, prosegue Biden, serve a rinnovare l’impegno per vigilare “contro l’influenza dannosa dell’odio in tutte le sue forme”. Il presidente Usa, che lo scorso anno aveva rotto le prudenze dei suoi predecessori spendendo per la prima volta dopo anni la parola “genocidio”, ha promesso di “raddoppiare gli sforzi” per costruire un mondo “più pacifico”, in cui “i diritti umani siano rispettati e dove i fantasmi del bigottismo e dell’intolleranza non segnino le nostre vite quotidiane”. Il momento, scrive Biden, è propizio per “riflettere sulla forza e la resilienza del popolo armeno” che, dopo aver “superato un genocidio” si è impegnato a “ricostruire la propria comunità e cultura, il più delle volte in nuove terre e nuove case, compresi gli Stati Uniti. Gli armeni americani sono una parte vitale della costruzione degli States”, si legge ancora nella nota. “Riconosciamo la loro sofferenza e onoriamo la loro storia“, aggiunge il presidente.

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha invitato la minoranza armena a sostenere il processo di normalizzazione tra Turchia e Armenia. In un messaggio al patriarca armeno ortodosso Sahak Maşalyan, Erdogan si è rivolto alla comunità armena che si è riunita presso il Patriarcato armeno di Istanbul. “Commemoro rispettosamente ancora una volta gli armeni ottomani defunti e porgo le mie sincere condoglianze ai loro parenti sopravvissuti. Auguro la misericordia di Dio a tutti i cittadini ottomani che sono morti per sempre nelle difficili condizioni della Prima guerra mondiale”, ha dichiarato Erdogan. “È importante per noi, che da secoli condividiamo gioia e preoccupazione, legare insieme le ferite del passato e rafforzare i nostri legami umani. Con questa comprensione, credo che dovremmo costruire insieme il futuro, ispirati dai nostri legami risalenti fino a mille anni fa, invece di amplificare il dolore”, ha detto Erdogan. Il presidente ha anche affrontato il recente avvio del percorso di normalizzazione delle relazioni tra Turchia e Armenia, affermando: “So che il processo di normalizzazione è sinceramente sostenuto dai nostri cittadini di origine armena, che favoriscono una stretta cooperazione tra i due Paesi vicini, e attribuisco grande importanza a questa posizione. Mi aspetto che voi diate un forte contributo alla valutazione di questa opportunità storica che è emersa in nome della pace e della stabilità permanenti nella nostra regione dopo molti anni”.

Ankara respinge le affermazioni di Biden su “eventi 1915”

La Turchia ha respinto le osservazioni fatte dal presidente degli Stati Uniti. In una nota, il ministero degli Esteri di Ankara ha affermato che quelle di Biden sono affermazioni “incompatibili con fatti storici e diritto internazionale in merito agli eventi del 1915”. Ankara ha sottolineato che anche quest’anno Biden ha “ripetuto l’errore commesso nel 2021”, quando utilizzò la parola “genocidio” per indicare il massacro degli armeni avvenuto durante la Prima guerra mondiale ad opera dell’allora dell’Impero ottomano. La campagna contro la comunità armena si ritiene avviata con gli arresti di leader e intellettuali a Costantinopoli, il 24 aprile del 1915. Un evento che la Turchia, erede dell’Impero Ottomano, non riconosce come “genocidio”. Nella nota, il ministero degli Esteri turco ha affermato che “gli approcci unilaterali e selettivi che non hanno altro scopo se non quello di trarre inimicizia dalla storia sono moralmente problematici e politicamente malintenzionati”. Il ministero ha anche affermato che commemorare “tutte le sofferenze vissute in quel periodo, senza discriminazioni etniche o religiose ” richiede un atteggiamento umanitario e coscienzioso. La Turchia commemora rispettosamente le sofferenze dell’intera popolazione ottomana, compresi gli armeni, ha aggiunto. “Respingiamo i tentativi di sfruttare questo dolore per scopi politici”, ha concluso il ministero degli Esteri turco.

