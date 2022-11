Usa: Biden firma l’Inflation Reduction Act 2022, 739 miliardi per sanità, energia e clima

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato oggi alla Casa Bianca il pacchetto anti-inflazione da 739 miliardi di dollari concordato dai democratici nelle ultime settimane. La legge, denominata Inflation Reduction Act 2022, si fonda su quattro pilastri per il contenimento dell’inflazione: abbattere il costo dei farmaci per i quali è necessaria la ricetta medica; investire nel contrasto al cambiamento climatico; ridurre il deficit di bilancio; e imporre una tassazione minima alle grandi multinazionali. Durante la cerimonia organizzata alla Casa Bianca, insieme al leader della maggioranza democratica al Senato e al capogruppo (whip) democratico alla Camera dei rappresentanti, Chuck Schumer e Jim Clyburn, Biden ha annunciato “uno dei provvedimenti più importanti mai presi nella nostra storia: una vittoria per il popolo e una sconfitta per gli interessi speciali”. L’amministrazione Biden, ha affermato il presidente, si è insediata “in un momento buio per gli Stati Uniti: tuttavia, nonostante la pandemia, la crisi nel mercato del lavoro e le continue minacce alle democrazie di tutto il mondo, abbiamo continuato a lavorare per i nostri cittadini”.

Il pacchetto è stato approvato venerdì scorso dalla Camera dei rappresentanti, con 220 voti favorevoli e 207 contrari, dopo un breve stallo al Senato. L’opposizione in blocco dei repubblicani è stata superata solo grazie al voto della vicepresidente Usa, Kamala Harris. La legge rappresenta una vittoria per l’amministrazione Biden, il cui piano Build Back Better da duemila miliardi di dollari è stato accantonato lo scorso dicembre dopo settimane di opposizione da parte dei senatori democratici più moderati. Il pacchetto Inflation Reduction Act 2022 rappresenta una versione ridotta del piano, concordata da Schumer e dal senatore democratico Joe Manchin, e allocherà 370 miliardi di dollari per il finanziamento di iniziative tese a contrastare il cambiamento climatico e promuovere la decarbonizzazione dell’economia. “Voglio ringraziare il mio collega Joe Manchin per il duro lavoro svolto nelle ultime settimane: sono sicuro che questo pacchetto porterà cambiamenti tra i più importanti della nostra storia, e la sua approvazione con solo 50 voti democratici al Senato è una vittoria sorprendente”, ha commentato Schumer durante la cerimonia.

Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca nei giorni scorsi, Biden convocherà nelle prossime settimane una riunione di gabinetto per discutere l’attuazione delle misure previste dal pacchetto. Il presidente avrebbe anche in programma una serie di viaggi in tutto il Paese, per presentare la nuova legge ai cittadini. Nello specifico, la legge allocherà 370 miliardi di dollari per il contrasto al cambiamento climatico e la decarbonizzazione, incentivando le compagnie a produrre energia pulita e le famiglie a cambiare le proprie abitudini di consumo. Inoltre, al programma federale Medicare per l’assistenza sanitaria agli anziani sarà consentito di negoziare direttamente con le compagnie farmaceutiche il prezzo dei farmaci per i quali è necessaria la prescrizione medica. Le misure saranno finanziate attraverso alcune disposizioni fiscali, prima fra tutte l’introduzione di una tassazione minima per le grandi multinazionali. Misure che, come ribadito più volte sia da Biden che dalla segretaria al Tesoro, Janet Yellen, non avranno alcun impatto sulle famiglie con reddito annuale inferiore ai 400 mila dollari.

