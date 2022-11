Usa, Biden al Congresso: “Necessari altri 22,5 miliardi di dollari contro il Covid”

Per continuare a contrastare efficacemente la pandemia di Covid-19 è necessario che il Congresso degli Stati Uniti approvi un nuovo piano di spesa da 22,5 miliardi di dollari per finanziare l’acquisto di vaccino, farmaci e test e per contribuire agli sforzi globali per far cessare l’emergenza. Lo ha dichiarato il presidente Joe Biden nel suo intervento al secondo Summit globale sul Covid-19, sottolineando anche come gli Usa si stiano avvicinando al “tragico record” di un milione di decessi a causa della malattia. “Oggi ci troviamo a una nuova fase nella lotta alla pandemia, con nuove minacce in evoluzione. Abbiamo raddoppiato gli sforzi per vaccinare le persone, Paese per Paese, comunità per comunità, e ci siamo assicurati di avere scorte affidabili di dosi per tutti, in tutto il mondo. Dobbiamo evitare di cadere nell’inerzia”, ha affermato il capo della Casa Bianca. Biden ha quindi insistito sulla necessità di un accordo in seno al Congresso per un nuovo pacchetto di spesa anti-Covid. Il Partito repubblicano aveva accettato “in linea di principio” di convergere su una proposta da 10 miliardi di dollari, escludendo dal pacchetto i fondi volti a finanziare iniziative su scala globale. Tuttavia, l’intesa è naufragata a seguito della decisione dell’amministrazione Trump d’insistere sulla revoca del Titolo 42, che ha finora bloccato l’arrivo di rifugiati al confine sud per ragioni sanitarie.

“Continuo a invitare il Congresso a intraprendere un’azione urgente per fornire fondi anti-Covid urgenti che sono vitali per proteggere gli americani, per assicurarci di mantenere stabili le scorte di test Covid, di cure e di vaccini, inclusi quelli della prossima generazione che sono in via di sviluppo”, ha aggiunto Biden, precisando che la richiesta include anche “5 miliardi di dollari per il partenariato globale nella lotta al Covid-19 e per sostenere gli sforzi volti a espandere l’accesso a vaccini e cure nel mondo”. “Possiamo farlo: possiamo controllare il Covid-19, costruire un futuro migliore, più sano e più sicuro, se tutti facciamo la nostra parte”. Il presidente Usa ha anche annunciato nuove iniziative globali per condividere le tecnologie statunitensi in materia, per espandere l’accesso ai test rapidi e alle cure antivirali e per finanziare, con 450 milioni di dollari, le capacità di prevenzione nel mondo. “Gli Stati Uniti hanno stanziato oltre 19 miliardi di dollari per aiutare gli altri Paesi a combattere il Covid-19. Abbiamo consegnato oltre 500 milioni di vaccini a 115 Stati e consegneremo altri 500 milioni di dosi. Ma c’è ancora tanto da fare. La pandemia non è finita. Qui negli Stati Uniti ci apprestiamo a segnare una tragica pietra miliare, un milione di sedie vuote nelle tavole delle nostre famiglie, perdite irreparabili che hanno cambiato per sempre famiglie e comunità a causa della pandemia”, ha ricordato Biden.

