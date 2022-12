Usa: al via la convention annuale dell’Nra tra le polemiche per le sparatorie di massa

La National Rifle Association (Nra), lobby statunitense dei detentori di armi da fuoco, inaugurerà oggi a Houston, nel Texas, la sua annuale convention di tre giorni, nel pieno delle polemiche per le recenti sparatorie di massa avvenute negli Stati Uniti, e in particolare per quella che lo scorso martedì 24 maggio ha causato la morte di 19 bambini e due adulti in una scuola elementare a Uvalde, nel Texas. All’indomani della strage, il presidente Usa Joe Biden ha puntato l’indice proprio contro l’Nra, accusandola di aver impedito il varo di leggi efficaci per il controllo delle armi con la sua influenza finanziaria a Washington. L’Nra sconta però da anni una progressiva crisi, tanto che lo scorso anno ha dichiarato bancarotta, e ha investito nelle sue campagne di pressione sul Congresso appena due milioni di dollari, contro ad esempio gli oltre 70 milioni riversatisi sul Congresso dalle compagnie tecnologiche, e i 92 milioni di dollari dalle aziende farmaceutiche. Ciononostante, l’Nra resta il principale volto del sostegno organizzato al Secondo emendamento, e si è mantenuta in prima fila a livello nazionale contro provvedimenti tesi a limitare, ad esempio, la libera detenzione di armi semiautomatiche di derivazione militare o di caricatori ad alta capienza.

Nei giorni scorsi diverse organizzazioni per i diritti civili e contro la violenza armata, così come numerosi esponenti del Partito democratico Usa, hanno chiesto la cancellazione dell’evento in programma da oggi; alla convention dell’Nra sarebbero dovuti intervenire politici conservatori di alto profilo come il senatore texano Ted Cruz e il governatore del Texas Greg Abbott, che però potrebbero disertare l’evento. L’ex presidente Donald Trump è stato il solo a confermare la sua presenza, dichiarando in merito alla sparatoria di Uvalde che “in questo momento l’America ha bisogno di soluzioni e leadership reali, e non della partigianeria politica”.

Il bilancio della sparatoria verificatasi martedì 24 maggio presso una scuola elementare a Uvalde, in Texas, è di 19 bambini e due adulti uccisi. La sparatoria è avvenuta presso la Robb Elementary School, circa 80 miglia a ovest di San Antonio, dove sono iscritti poco meno di 600 studenti. L’aggressore è stato identificato dal governatore del Texas Greg Abbott come un 18enne ispanico, tale Salvador Ramos, ucciso da un agente della Polizia di frontiera intervenuto sul luogo della sparatoria in risposta a una chiamata di emergenza. Il movente della strage resta ignoto, anche se il Federal Bureau of Investigation (Fbi) esclude la pista terroristica. Il 18enne si è servito di un fucile semiautomatico acquistato in un negozio di armi locale per il suo 18mo compleanno. Il bilancio della strage ne fa la peggiore sparatoria verificatasi in una scuola Usa da quella che nel 2018 colpì la scuola superiore Marjory Stoneman Douglas a Parkland, in Florida.

