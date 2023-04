Urso: “Servono zone speciali per attirare gli investimenti”

Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presenterà “entro un mese” un disegno di legge per le imprese italiane, dove ci saranno anche “interventi e strumenti finanziari” per valorizzarle. Lo ha annunciato lo stesso Urso in un’intervista su QN. Si partirà “dalla formazione delle competenze, dall’idea di aprire licei del Made in Italy in ogni distretto industriale di eccellenza”, la cui mappa “sarà disegnata insieme con le associazioni di categoria e con i ministeri”. “Ma la formazione – ha precisato il ministro – è solo il primo pilastro del disegno di legge”.

Gli altri sono “creare strumenti per la lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale che usa l’Italian sounding per rubarci mercati. E studiare strumenti finanziari per dare più forza e gambe al made in Italy nel mondo”. Interrogato su una possibile applicazione del modello polacco di zone economiche speciali, Urso ha spiegato che la volontà è quella di “attirare più investimenti stranieri”. “Al ministero – ha chiarito – abbiamo aperto uno sportello unico e attivato tutor che accompagneranno i progetti industriali di lungo periodo”. “Noi – ha aggiunto – abbiamo già creato otto zone economiche speciali sulla base dell’esperienza polacca, più la zona logistica nell’area del porto di Venezia”. “In futuro – ha continuato – non riguarderanno solo aree di crisi o di declino industriale come il Mezzogiorno” ma anche “aree strategiche industriali e settori di investimento che potranno godere di incentivi, bonus agevolazioni, norme e regole di sburocratizzazione per eliminare ogni possibile ostacolo alla realizzazione del progetto industriale. Potremmo anche implementare lo strumento dei contratti di sviluppo già utilizzati in alcune zone del Paese che prevedono defiscalizzazioni per progetti di ampio respiro”.

