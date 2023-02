Urso incontra Le Maire: “La risposta dell’Europa all’Ira degli Stati Uniti deve essere comune”

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha oggi sentito il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire. Al collega transalpino, che aveva richiesto il contatto per spiegare i risultati della sua missione a Washington, Urso ha risposto in modo franco e diretto che la risposta dell’Europa all’Ira americano non può che essere “comune” secondo i principi di coesione e solidarietà. “L’invio di segnali diversi rischia di ingenerare false aspettative oltreoceano – ha aggiunto Urso – e di spaccare il fronte interno all’Ue ritardando il processo decisionale”.

Entrambi hanno poi convenuto sulla necessità di dare risposte adeguate a supporto del tessuto industriale europeo che, altrimenti, rischia di essere fortemente penalizzato dalle misure “protezionistiche” americane. Nel colloquio, i due ministri hanno inoltre convenuto di incontrarsi a breve a Roma per approfondire le rispettive posizioni alla luce anche degli esiti del Consiglio Ue in corso di svolgimento a Bruxelles.

🇮🇹🇫🇷 Ho appena concluso una video riunione, su sua richiesta, con il collega @BrunoLeMaire.

Un confronto aperto e franco su come l’𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 deve rispondere all’IRA americano.@mimit_gov pic.twitter.com/ZZgyf2PP4R — Adolfo Urso (@adolfo_urso) February 9, 2023

Urso ha ribadito la necessità di ripristinare una visione europea unitaria che, ad esempio, consenta una riforma degli aiuti di Stato equa e coerente con i vincoli del Mercato unico in una logica di “pacchetto”, che preveda anche il riutilizzo con flessibilità di fondi disponibili sui vari Programmi, come il Pnrr ed il Fondo di coesione. I due ministri hanno infine concordato che occorre garantire risorse comuni nuove attraverso un Fondo sovrano che finanzi in particolare i settori strategici ed innovativi.

