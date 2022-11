Urso: “Il taglio del cuneo fiscale sarà due terzi per il lavoratore, un terzo per l’azienda”

Il taglio del cuneo fiscale “sarà per due terzi per il lavoratore e un terzo per l’azienda”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del Forum Piccola Industria di Confindustria tenutosi oggi a Mogliano Veneto.

Nei giorni scorsi il ministro del Lavoro Calderone ha sottolineato i due obiettivi a breve termine del governo: restituire il potere d’acquisto alle retribuzioni e ridurre il cuneo fiscale. Calderone ha ribadito che “è necessario guardare i conti con sano realismo” ma che i due obiettivi devono “essere raggiungibili in tempi brevi”. “Ho preso un impegno con le parti sociali – ha continuato Calderone – Il sistema delle relazioni industriali è importante. Ho sempre sostenuto che il nostro sistema di relazioni industriali è un punto di riferimento in Europa, abbiamo un sistema maturo che va sostenuto e alimentato”.

