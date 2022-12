Ungheria, il ministro degli Esteri: “La relazione del Parlamento Ue è un insulto alla nostra democrazia”

Il Parlamento europeo dovrebbe occuparsi dei problemi reali dei cittadini piuttosto che di “accuse ingiuste contro l’Ungheria”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e del Commercio, Peter Szijjarto, nel corso di una conferenza stampa commentando la relazione approvato oggi dal Parlamento di Strasburgo in cui si condanna “i tentativi deliberati e sistematici del governo ungherese” volti a minare i valori europei.

“I ben pagati rappresentanti del Parlamento europeo farebbero molto meglio se affrontassero problemi europei reali, ad esempio per il loro stipendio, potrebbero anche occuparsi di come aiutare i cittadini europei e l’economia europea, dopo che i prezzi dell’energia sono triplicati o quadruplicati a causa del regime sanzionatorio”, ha dichiarato Szijjarto. “I rappresentanti del Parlamento europeo dovrebbero piuttosto occuparsi di qual è la via d’uscita dalla recessione europea, qual è la via d’uscita dall’inflazione elevata, qual è la via d’uscita dagli alti prezzi dell’energia”, ha aggiunto.

Il ministro ha spiegato che quando Bruxelles ha avviato l’intera politica delle sanzioni con il forte sostegno e l’ispirazione del Parlamento europeo, la promessa era che ci avrebbe avvicinato a una soluzione. “La guerra va avanti da più di sei mesi e il popolo europeo si trova in una situazione sempre più difficile a causa degli alti prezzi dell’energia e dell’inflazione. Quindi sarebbe positivo se il Parlamento europeo si occupasse di questo problema e non ripetesse tutti i tipi di accuse ingiuste contro l’Ungheria”, ha proseguito il capo della diplomazia di Budapest sottolineando che il voto di oggi da parte dell’emiciclo di Strasburgo è “un insulto al popolo ungherese” per il fatto che “la democrazia sia messa in discussione in relazione all’Ungheria”.

