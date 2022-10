Un termovalorizzatore a Roma: l’annuncio di Gualtieri divide maggioranza e sindacati

Un termovalorizzatore per Roma entro il Giubileo del 2025 o al massimo per l’anno successivo prima della scadenza della consiliatura. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato oggi all’Assemblea capitolina, nel corso di una seduta straordinaria sul ciclo dei rifiuti, l’intenzione di realizzare un inceneritore in grado di trattare 600 mila tonnellate annue di scarti indifferenziati, servito da una piccola discarica da 60 mila tonnellate di capienza. “Con l’obiettivo ambizioso di zero discariche a Roma abbiamo deciso di realizzare un termovalorizzatore a controllo pubblico con le migliori competenze industriali”, ha detto il sindaco ricordando che a seguito del piano di pulizia straordinaria “Roma è più pulita di come l’abbiamo trovata ma ben al di sotto degli standard che ci siamo prefissi” poiché “i miglioramenti risentono della precarietà degli sbocchi e degli strumenti di raccolta”. Via libera quindi al termovalorizzatore e all’ipotesi di “un terzo biodigestore” che si aggiungerebbe ai due già in programma, uno a Casal Selce e l’altro a Cesano, rispettivamente nei Municipi XIII e XV, ma potrebbe anche essere sostituito da “un sistema diffuso di piccoli impianti su tutto il territorio”.

La scelta, secondo le indiscrezioni che stanno circolando in queste ore a Palazzo Senatorio, aprirebbe a un impegno di Acea, società a partecipazione pubblica. Non è escluso che nell’operazione, però, possa essere coinvolta anche la municipalizzata capitolina, Ama. Sul punto il sindaco ha chiarito soltanto che il sì al termovalorizzatore è arrivato a seguito di una riflessione “a partire dal potenziamento dell’impianto di San Vittore”, inceneritore per il quale si dovrebbe progettare una quarta linea e che è gestito da Acea. Il termovalorizzatore sarà “un nuovo impianto da 600 mila tonnellate, che abbiamo intenzione di realizzare in tempi rapidi” e permetterà di “chiudere il Tmb di Rocca Cencia e ci farà abbattere del 90 per cento il fabbisogno di discariche in modo da realizzare solo una piccola discarica di servizio da sole 60 mila tonnellate annue”, ha chiarito il sindaco.

Anche riguardo alla localizzazione dell’impianto Gualtieri per ora non si è esposto e ha rinviato l’annuncio alle prossime settimane. Tuttavia, sempre stando alle indiscrezioni, in ballo ci sarebbe un’area in zona Santa Palomba nel Municipio IX, a ridosso con i Comuni di Ardea e Pomezia che hanno scontato anche la vicinanza alla discarica di Albano Laziale. Il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, ha già fatto sapere: “Non lo permetteremo mai”. E contraria si è detta anche una parte della maggioranza capitolina. “Questi impianti chiamiamoli come vanno chiamati: inceneritori. L’impianto di Copenaghen ha forti difficoltà per il quadro economico finanziario, devono importare rifiuti per giustificare il costo enorme sostenuto. C’è un problema di ricaduta dell’inquinamento che va calcolato a medio e lungo termine. Nessuno ci vive nei dintorni di quella zona e ci sono cartelli che invitano a non coltivare ortaggi”, ha detto il consigliere di Europa verde Ferdinando Bonessio. “Prendiamo atto degli indirizzi che il sindaco sta dando per l’avvio di nuova fase della gestione dei rifiuti a Roma, ma sentiamo allo stesso tempo la responsabilità di esprimere il nostro punto di vista differente”, hanno commentato in una nota i consiglieri di Sinistra civica ecologista Alessandro Luparelli e Michela Cicculli.

Intanto però la necessità di smaltimento a Roma “ammonta a 1.200 tonnellate al giorno” e “anche quando avremo raggiunto il 65 per cento sulla base del modello industriale attuale il nostro fabbisogno sarebbe di mille tonnellate a giorno, pari a 350 mila l’anno, una discarica anche fortemente impattante durerebbe meno di due anni e mezzo e i due anni e mezzo diventerebbero tre ma non cambierebbe meccanismo”, ha chiarito Gualtieri. Ma i sindacati si sono spaccati. “Da Gualtieri scelte sbagliate che guardano al passato per la chiusura del ciclo dei rifiuti della Capitale”, ha spiegato il segretario romano della Cgil, Michele Azzola. “È l’annuncio che attendevamo: come abbiamo spesso ripetuto, la nostra capitale è, insieme ad Atene, l’unica in Europa che non chiude ancora il ciclo dei rifiuti sul territorio”, ha sostenuto il segretario della Fit Cisl del Lazio, Marino Masucci. Voci di protesta si sono levate dai comitati cittadini e dalle associazioni ambientaliste come Legambiente. Favorevoli, invece, oltre ai vertici del Pd, il segretario Enrico Letta e il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, anche esponenti delle opposizioni: da Carlo Calenda di Azione ai consiglieri di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, fino alla Lega a partire dal segretario Matteo Salvini.

