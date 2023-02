Un ex funzionario del Pentagono: “Il Giappone dovrebbe discutere l’opzione del nucleare”

Randall Schriver, che ha parlato al quotidiano "Nikkei" è stato assistente segretario alla Difesa per gli affari di sicurezza dell'Indo-Pacifico durante l'amministrazione Trump

Il Giappone dovrebbe rivalutare la propria storica opposizione allo schieramento di armi nucleari statunitensi sul proprio territorio, alla luce degli appelli di Washington alla condivisione degli oneri di sicurezza regionali. Lo ha dichiarato in una intervista al quotidiano “Nikkei” Randall Schriver, assistente segretario alla Difesa Usa per gli affari di sicurezza dell’Indo-Pacifico durante l’amministrazione del presidente Donald Trump. L’ex funzionario del Pentagono ha ricordato un recente rapporto del dipartimento della Difesa Usa, secondo cui la Cina quadruplicherà il suo arsenale nucleare a 1.500 testate entro il 2035, e il test balistico intercontinentale effettuato dalla Corea del Nord lo scorso novembre. “L’ambiente delle minacce e le decisioni di modernizzazione e schieramento aggressivo da parte della Corea del Nord e della Cina ci stanno spingendo ad un punto nel quale sarà necessario discutere queste questioni. Penso che nel contesto di un’alleanza, il tema dovrebbe essere in agenda”, ha affermato Schriver, riferendosi al coordinamento nell’ambito della sicurezza tra Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e Australia.

Discutendo dei possibili scenari di conflitto attorno a Taiwan, l’ex funzionario ha evidenziato che la Cina “è una potenza nucleare, e le sue minacce in merito all’uso potenziale di armi nucleari sono antecedenti all’invasione russa dell’Ucraina. E’ parte dell’equazione da molto tempo, e penso sia qualcosa di cui dobbiamo tener conto nella nostra pianificazione”. La Cina, ha aggiunto Schriver, si è data una politica contro il primo utilizzo di armi nucleari, ma “ha anche descritto circostanze nelle quali tale politica non avrebbe applicazione, ad esempio sul proprio territorio. E la Cina considera Taiwan parte del suo territorio”. Per fronteggiare le potenziali minacce strategiche provenienti dalla Cina e dalla Corea del Nord – ha concluso Schriver – gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero rafforzare la deterrenza estesa sul piano della capacità e su quello politico, “trovando il modo di evidenziare che l’impegno (degli Usa) è reale, è credibile e che Cina e Corea del Nord dovrebbero considerarlo con estrema serietà”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram