Ue-Usa: conseguenze sulle relazioni se la Cina dovesse sostenere la Russia

In una dichiarazione congiunta, il segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), Stefano Sannino, e il vicesegretario statunitense, Wendy Sherman hanno sottolineato che continueranno a "esortare" Pechino a non "eludere o indebolire" le sanzioni contro Mosca

Ci saranno conseguenze nel caso la Cina sostenesse la Russia. Si legge nella dichiarazione congiunta dopo le consultazioni tra il segretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae), Stefano Sannino, e il vicesegretario statunitense, Wendy Sherman. Sannino e Sherman “hanno scambiato opinioni sulle rispettive relazioni bilaterali con la Cina. In particolare, hanno tenuto una discussione approfondita sul loro recente impegno con la Cina sulla guerra non provocata e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina”, viene spiegato nella dichiarazione. “Hanno sottolineato che continueranno a esortare la Cina a non eludere o indebolire le sanzioni contro la Russia e a non fornire alcuna forma di supporto per l’aggressione della Russia contro l’Ucraina e hanno riaffermato che tale sostegno avrebbe conseguenze sulle nostre rispettive relazioni con la Cina”, si legge ancora. Sannino e Sherman “hanno anche espresso preoccupazione per la ripetuta manipolazione delle informazioni da parte della Cina, inclusa l’amplificazione della disinformazione russa sull’invasione russa dell’Ucraina”. Per quanto riguarda la situazione a Taiwan, “hanno sottolineato l’importanza della pace e della stabilitĂ nello Stretto di Taiwan per la sicurezza e la prosperitĂ regionale e globale. Hanno espresso il loro sostegno alla risoluzione pacifica delle questioni che attraversano lo Stretto e hanno scoraggiato qualsiasi azione che minacci lo status quo”, viene specificato.

Sannino e Sherman hanno discusso “anche delle posizioni e delle attivitĂ della Cina nei consessi multilaterali, rilevando che gli obiettivi dell’Ue e degli Stati Uniti continueranno a concentrarsi esclusivamente sul rispetto del diritto e dei principi internazionali, sul mantenimento della centralitĂ della Carta delle Nazioni Unite e sul rispetto dei diritti umani”. Inoltre, “hanno espresso particolare preoccupazione e opposizione ai recenti episodi di coercizione economica da parte della Cina, affermando la loro solidarietĂ con coloro che sono presi di mira e sottolineando l’importanza della cooperazione internazionale nell’affrontare i crescenti casi di coercizione economica”. Sannino e Sherman “hanno anche esaminato i risultati degli scambi di alti funzionari ed esperti in materia di multilateralismo, diritti umani e impegno con la Cina. Hanno condannato la situazione nello Xinjiang, in particolare l’esistenza di un’ampia rete di campi di ‘rieducazione politica’, la sorveglianza diffusa, le restrizioni sistematiche alla libertĂ di religione o di credo contro gli uiguri e altre persone appartenenti a gruppi minoritari, nonchĂ© l’uso del lavoro forzato”, si legge ancora nella dichiarazione.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram