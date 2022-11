Ue, il ministro portoghese Silva a Nova: “Garantire un equilibrio tra politica monetaria e fiscale”

L’andamento dell’inflazione è un tema a cui l’Europa deve riservare grande attenzione, essendo in gran parte determinata dai costi alimentari e dell’energia: oneri a cui il governo portoghese sta cercando di trovare soluzioni elaborando misure specifiche. Lo ha detto Antonio Costa Silva, ministro dell’Economia e del Mare portoghese, intervistato da “Agenzia Nova” a margine del Forum “Verso Sud” organizzato da The European House – Ambrosetti a Sorrento. “La risposta della nostra economia alla crisi è stata oltre le attese nel primo trimestre dell’anno, con una crescita di 11,9 punti percentuali in termini di Pil rispetto allo stesso periodo del 2021: i consumi domestici, il turismo e i servizi stanno recuperando rapidamente, e ci danno fiducia per i prossimi mesi”, ha detto. Interpellato sulla possibilità di una nuova crisi del debito sovrano, il ministro ha sottolineato la necessità di “imparare dalla lezione del 2011: dobbiamo assolutamente garantire un equilibrio tra politica monetaria e fiscale”. In mancanza di tale condizione, ha spiegato, la situazione “continuerà a peggiorare: dobbiamo mantenere alta l’attenzione, anche le banche, perché se prenderemo le decisioni sbagliate rischiamo tumulti che sarà difficile superare”.

Silva: “Tra Italia e Portogallo relazioni molto buone”

Sui rapporti economici bilaterali tra Italia e Portogallo, il ministro ha parlato di “relazioni molto buone, che tuttavia possiamo sviluppare ulteriormente”. Ricordando i numeri delle esportazioni, con un interscambio commerciale pari a 3,5 miliardi di euro dal Portogallo verso l’Italia (e a 4,3 miliardi dall’Italia al Portogallo), Silva ha elencato alcuni settori che presentano un elevato potenziale in termini di futura cooperazione: dalla manifattura alle scienze della salute, fino ad arrivare all’elettronica, ai big data, all’intelligenza artificiale e al machine learning. Senza dimenticare l’energia, settore su cui il Portogallo sta investendo molto soprattutto nel campo delle rinnovabili, da cui proviene il 60 per cento dell’elettricità consumata nel paese. “Vogliamo rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento in questo settore, per iniziare ad esportare energia rinnovabile nei paesi dell’Europa centrale e settentrionale: vediamo un forte potenziale di sviluppo nell’eolico, nel solare e nell’energia da moto ondoso”, ha spiegato. Alla cooperazione bilaterale in quest’ambito, ha sottolineato il ministro portoghese, potrebbe contribuire in maniera significativa la posizione geografica strategica che l’Italia occupa nel Mediterraneo. “Stiamo lavorando per sviluppare ulteriormente le infrastrutture per il gas naturale liquefatto, e ritengo che rafforzare i collegamenti con l’Italia potrebbe contribuire a ridurre la dipendenza dal gas russo”, ha chiarito ribadendo però che il futuro dell’energia è da ricercare nelle rinnovabili.

“Serve un mercato unico vero e proprio per l’energia in Europa”

Proprio sul tema del gas naturale, il ministro ha ricordato l’accordo raggiunto con la Commissione europea per fissare un tetto al prezzo del gas nella penisola iberica, che ha “scarse interconnessioni con il resto d’Europa: da tempo combattiamo per svilupparne di nuove ma ancora non ne abbiamo”. Costa Silva ha poi ribadito la necessità di un mercato unico vero e proprio per l’energia in Europa. “Stiamo combattendo con i nostri partner per creare un nuovo contesto energetico in Europa, e speriamo che, con anche il sostegno e la visione del presidente del Consiglio, Mario Draghi, si riesca a creare finalmente maggiori connessioni e meccanismi ad hoc per combattere questa crisi”, ha affermato. Una sfida, quella dell’energia, collegata per certi aspetti alla realizzazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza europei. “Il nostro Recovery plan sta andando avanti in linea con le tempistiche che avevamo prefissato: abbiamo ricevuto la prima tranche, e ora stiamo lavorando sui preparativi della prossima fase”, ha spiegato Costa Silva aggiungendo che il governo di Lisbona sta spingendo sulla costituzione di consorzi tra aziende, centri tecnologici e università per sviluppare un modello economico basato su innovazione e trasformazione delle competenze. Tra i settori su cui il paese punta maggiormente: le scienze della salute, i big data e l’economia del mare. “Un’agenda che può portare il Portogallo in una nuova fase di sviluppo, e vogliamo affrontare questa sfida insieme al sistema produttivo e alle università”, ha concluso.

