Ue, Gentiloni: “Prime proposte legislative sulla revisione del Patto di stabilità nel 2023”

La Commissione europea vuole presentare la proposta legislativa sulla riforma del Patto di stabilità nei primi mesi del prossimo anno. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa a Bruxelles sulla comunicazione del nuovo quadro di governance economica europea e del patto di stabilità. “Valutiamo di presentare entro il primo trimestre del prossimo anno le proposte in questo senso. Ovviamente, queste sono legate all’evoluzione del confronto fra i Paesi membri“, ha detto. “Il nostro lavoro sarà di continuare lo sforzo in corso da tempo per condividere l’obiettivo”, ha aggiunto. “C’è un rischio di stallo? La Commissione ha preso l’iniziativa di mettere sul tavolo una proposta, che è un contributo per evitare lo stallo. Mette i Paesi di fronte a un’ipotesi di riforma su cui si confronteranno, spero in un accordo rapido”, ha aggiunto Gentiloni, per poi concludere specificando che le proposte della Commissione Ue saranno soggette a discussione. “Non è necessaria applicazione al 100 per cento della nostra proposta”, ha detto in riferimento alle future trattative che avranno luogo con gli Stati membri Ue.

