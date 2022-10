Ue, Dombrovskis: “Accelereremo gli sforzi per siglare nuovi accordi commerciali”

Tra gli obiettivi, ha spiegato il commissario per il commercio, anche quello di ridurre la dipendenza dell'Unione dalle superpotenze che controllano le materie prime, come la Russia

L’Unione europea accelererà gli sforzi per siglare nuovi accordi commerciali e rispondere così alle esigenze degli Stati membri, colpiti dalla crisi delle catene di approvvigionamento globali, e alla necessità di affrancarsi dalla Russia. Lo ha dichiarato Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea e commissario per il commercio dell’Ue, in un’intervista al quotidiano britannico “Financial Times”. Dombrovskis ha affermato che le pressioni geopolitiche stanno “cambiando le nostre prospettive sulla politica commerciale”, aggiungendo che l’Ue sta intensificando le attività volte a concludere accordi con “partner che la pensano allo stesso modo” nel tentativo di rafforzare la capacità economica dell’Ue.

Fra questi Paesi partner figurano il Cile, con cui si punta a siglare un accordo entro fine 2022; l’Australia, con cui si dovrebbe raggiungere un’intesa entro la prima metà del 2023; il Messico e la Nuova Zelanda, con cui sono in corso intense interlocuzioni; e, infine, India e Indonesia, con cui si stanno avviando dei negoziati. “Possiamo utilizzare la nostra rete di accordi di libero scambio (Als) per affrontare le attuali sfide geopolitiche, per diversificare dalle forniture russe, per rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento”, ha affermato Dombrovskis. “Se vogliamo ridurre la nostra dipendenza dalle materie prime di alcuni fornitori, dobbiamo ampliare la nostra base”.

Una quindicina di Stati membri, tra cui Italia, Germania e Spagna, hanno scritto a Dombrovskis il mese scorso lamentandosi del fatto che il processo dell’Ue di negoziazione, firma e ratifica di accordi commerciali starebbe richiedendo troppo tempo. Gli accordi commerciali dell’Ue coprono solo un terzo del suo commercio estero, si legge nella missiva, ed è necessario “fare meglio di così” dato che si prevede che l’85 per cento della crescita nel mondo avverrà in Paesi non facenti parte dell’Ue.

Nella sua risposta, vista dal “Financial Times”, Dombrovskis ha convenuto che accelerare la sua spinta agli accordi commerciali aumenterebbe la “credibilità dell’Ue come partner commerciale serio”. Nell’intervista al “Financial Times”, Dombrovskis ha affermato che perseguire nuovi accordi commerciali bilaterali renderebbe l’economia dell’Ue più solida, in particolare consentendole di ridurre la sua dipendenza da quelle superpotenze che controllano le materie prime, come la Russia, e ampliare la sua gamma di fornitori.

