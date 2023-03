Ue: dal 2024 tornano le procedure per deficit eccessivo

La Commissione europea proporrà al Consiglio di tornare a sottoporre gli Stati membri alla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo a partire dalla primavera del 2024. Lo ha annunciato oggi il vicepresidente dell’esecutivo Ue, Valdis Dombrovskis, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles, in cui la Commissione ha presentato una comunicazione per fornire agli Stati membri indicazioni per la conduzione e il coordinamento dei piani di bilancio del prossimo anno. Gli orientamenti presentati oggi, saranno seguiti in primavera da raccomandazioni specifiche per Paese in materia di bilancio per il 2024, che guideranno anche la preparazione e la valutazione dei progetti di bilancio degli Stati membri dell’area dell’euro in autunno. La comunicazione, non costituisce un orientamento formale per gli Stati membri. Gli orientamenti proposti, costituiranno infatti un contributo alle prossime discussioni del Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) e dell’Eurogruppo. Sulla base di tali discussioni, e tenendo conto dell’evoluzione della situazione economica, la Commissione proporrà a ciascuno Stato membro orientamenti specifici in materia di politica di bilancio, nell’ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo, nel maggio di quest’ano.

La comunicazione di oggi, esamina la risposta della politica di bilancio alla crisi energetica, le implicazioni della disattivazione della clausola generale di salvaguardia per gli orientamenti di bilancio nel 2024, e l’attuazione delle procedure di infrazione per i disavanzi eccessivi (Pde). Procedura di infrazione che la Commissione ha deciso di sospendere per il 2023, ma che propone di reinserire nel 2024, valutando anche i disavanzi eccessivi dei bilanci 2023. “Gli Stati membri devono continuare a proteggere gli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale e garantire l’uso efficace dello Strumento per la ripresa e la resilienza (Rrf) e di altri fondi Ue”, ha detto a proposito della Comunicazione odierna il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni. “Ciò è particolarmente importante alla luce della transizione verde e digitale. L’aggiustamento fiscale che gli Stati membri dovrebbero realizzare non dovrebbe essere ottenuto tagliando gli investimenti, ma limitando la crescita della spesa corrente”, ha aggiunto. Secondo gli orientamenti della Commissione, nel complesso, le politiche di bilancio per il 2024 dovrebbero garantire la sostenibilità del debito a medio termine e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva in tutti gli Stati membri.

Poiché le discussioni sulla revisione della governance economica sono ancora in corso, ha confermato poi Gentiloni a Bruxelles, le raccomandazioni fiscali specifiche per Paese, che la Commissione europea presenterà a maggio, saranno formulate sulla base della spesa primaria netta degli Stati membri e in base alla riforma della governance economica europea. “I requisiti saranno differenziati in base alle sfide di sostenibilità del debito degli Stati membri, seguendo i criteri proposti nei nostri orientamenti di riforma, pur rimanendo coerenti con la legislazione attuale. Si tratta di un sottile gioco di equilibri, ma necessario, perché è importante muoversi fin da ora verso un quadro credibile e solido”, ha dichiarato Gentiloni. “Più precisamente”, si legge in una nota della Commissione Ue, “gli Stati membri con problemi di debito pubblico sostanziali o moderati, sono invitati a fissare obiettivi di bilancio che garantiscano una riduzione plausibile e continua del debito, o che lo mantengano a livelli prudenti nel medio termine. Inoltre, tutti gli Stati membri sono invitati a fissare obiettivi di bilancio che garantiscano che il deficit non superi il 3 per cento del Pil o sia portato al di sotto di tale soglia entro il periodo coperto dal programma di stabilità o di convergenza, e che garantiscano in modo credibile il mantenimento del disavanzo al di sotto del 3 per cento del Pil a politiche invariate nel medio termine”.

A questo proposito, Gentiloni ha confermato che, alla fine di quest’anno, sarà disattivata la clausola di salvaguardia del Patto di stabilità. “Abbiamo attivato questa clausola per la prima volta in assoluto tre anni fa, nel marzo 2020, nelle prime drammatiche settimane della pandemia”, ha detto. “È stata una decisione senza precedenti per tempi senza precedenti. Ed è stata la decisione giusta. Riteniamo che sia giunto il momento di confermare la revoca della clausola alla fine di quest’anno. L’economia europea si è ripresa oltre il livello pre pandemico e ha superato la fase acuta dello shock dei prezzi dell’energia”, ha dichiarato Gentiloni ai giornalisti presenti. A prescindere dalla riforma e dagli indirizzi che l’esecutivo Ue presenterà per ogni Stato membro, ha poi tranquillizzato il Commissario europeo in un punto stampa, non c’è alcuna possibilità di ritorno a logiche di austerità. “La massa di investimenti che abbiamo davanti, necessaria per la transizione ecologica, per l’innovazione delle nostre imprese, per la competitività internazionale, è tale che messaggi di austerità non avrebbero alcun senso”, ha affermato.

Il messaggio da inviare, ha proseguito Gentiloni, “è come riuscire a tenere insieme la prudenza, che è necessaria, e la graduale riduzione del debito. Le nuove regole stabiliscono una riduzione molto graduale, la lotta all’inflazione e, al tempo stesso, la montagna di investimenti che sono necessari, anche per ridurre i deficit”, ha aggiunto. “Questi due anni hanno dimostrato che l’Italia è in grado anche di correre, dopo la crisi Covid, e che correndo si riduce anche il debito e il deficit. Dobbiamo farlo con grande attenzione anche alla spesa corrente, soprattutto quando non è indispensabile”, ha concluso il commissario europeo.

