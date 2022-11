Evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal a Mariupol

Proseguono le operazioni di evacuazione dei civili dall’impianto siderurgico Azovstal nei pressi di Mariupol, in Ucraina. Lo ha confermato il portavoce dell’Ufficio di Ginevra per il coordinamento degli affari umanitari dell’Onu, Jens Laerke, secondo quanto rilanciano i media internazionali. L’evacuazione, ha precisato Laerke, avviene in coordinamento con le due parti in conflitto e con gli operatori della Croce Rossa.

Russia: incendio in una struttura del ministero della Difesa

Un incendio è scoppiato in una delle strutture del ministero della Difesa nella regione di Belgorod, in Russia. Lo ha riferito oggi il governatore regionale Vjaceslav Gladkov su Telegram. “C’è stato un incendio sul territorio di una delle strutture del ministero della Difesa russo al confine di tre comuni, che sono i distretti di Borisov, Belgorod e Jakovlevskij. Tutti i servizi di emergenza stanno lavorando sul posto e vengono prese tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza”, ha scritto Gladkov su Telegram.

Ministero dell’Interno ucraino: ferito il capo di Stato maggiore russo Gerasimov a Izyum

Valerij Gerasimov, il capo di Stato maggiore delle Forze armate della Federazione Russa, sarebbe stato ferito nei pressi di Izyum, nella regione di Kharkiv, a causa di un bombardamento ucraino. È quanto riferito dal consigliere del ministero dell’Interno ucraino, Anton Geraschenko. Gerasimov, 66 anni, sarebbe stato ferito da una scheggia che lo ha colpito alla gamba destra senza tuttavia provocare fratture. La scheggia è stata rimossa e il generale non sarebbe in pericolo di vita. Nel corso del bombardamento 20 ufficiali russi sarebbero stati uccisi. Secondo alcune fonti Telegram, il generale Gerasivo sta cercando di lasciare Izyum, dove i russi starebbero subendo dure perdite. Sinora, stando alle informazioni riportate dall’esercito di Kiev, sono dieci gli alti ufficiali russi uccisi dall’inizio della guerra, fra cui sei generali.

Nancy Pelosi a Kiev: “La vostra è una lotta per tutti”

L’arrivo della presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, a Kiev è un’ulteriore conferma del sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina. L’arrivo di Pelosi, con al seguito una delegazione del Congresso, è stato documentato da un video appena pubblicato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Riteniamo importante esservi venuti a trovare per ringraziarvi della vostra lotta per la libertà. La vostra lotta è una lotta per tutti. Quindi il nostro impegno è di essere qui al vostro fianco fino a quando la battaglia non sarà finita”, ha affermato Pelosi nel breve filmato pubblicato dal presidente ucraino. Zelensky a corredo del video ha pubblicato un breve messaggio in cui conferma che “gli Stati Uniti sono leader nel forte sostegno dell’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa. Grazie per aver contribuito a proteggere la sovranità e l’integrità territoriale del nostro Stato”. La visita di Pelosi giunge a poche ore di distanza da un colloquio telefonico fra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, durante il quale è stato comunicato che Washington ha iniziato le procedure per la riapertura dell’ambasciata a Kiev.

Propaganda russa sui social

Il Regno Unito ha accusato la “fabbrica di troll russa” Cyber Front Z di “inondare i social media con propaganda del Cremlino”. In un rapporto pubblicato dal ministero degli Esteri britannico, si riferisce che Cyber Front Z – che adotta le insegne militari usate dalle forze di invasione russe in Ucraina – viene sfruttata dal Cremlino per “diffondere bugie sui social media”. Le attività di Cyber Front Z sono state scoperte per la prima volta a marzo dall’agenzia di stampa russa “Fontanka”, secondo cui la “fabbrica di troll” starebbe pubblicizzando opportunità lavorative sul social media Telegram che prevedono la pubblicazione ogni giorno di almeno 200 commenti su varie piattaforme, tra cui Instagram e YouTube, per stipendi pari a 45 mila rubli al mese (circa 600 euro). Il ministero degli Esteri britannico afferma che questi troll hanno “preso di mira senza pietà politici e cittadini in numerosi paesi tra cui Regno Unito, Sudafrica e India”.

La longa manus del Cremlino su Kherson

La Russia intende “esercitare una forte influenza politica ed economica a lungo termine su Kherson”, città ucraina caduta sotto il controllo di Mosca nel corso dell’invasione iniziata il 24 febbraio. È quanto si legge nell’ultimo rapporto dell’intelligence britannica pubblicato dal ministero della Difesa, secondo cui da quando ha conquistato la città situata nell’area meridionale dell’Ucraina all’inizio di marzo, Mosca ha cercato di legittimare il proprio controllo sulla città e sulle aree circostanti installando un’amministrazione filorussa. Le nuove autorità hanno rilasciato di recente dichiarazioni in cui si afferma “impossibile” un ritorno sotto il controllo ucraino e l’annuncio di una transizione valutaria di quattro mesi dalla grivnia ucraina al rublo russo, che già da oggi potrebbe essere utilizzato nella città ucraina. Queste affermazioni sono indicative dell’intenzione russa di esercitare una forte influenza politica ed economica su Kherson a lungo termine. Il controllo duraturo su Kherson e sui suoi collegamenti di trasporto aumenterà la capacità della Russia di sostenere la sua avanzata verso nord e ovest e migliorerà la sicurezza del controllo russo sulla penisola di Crimea.

