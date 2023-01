Non solo Leopard e Abrams, gli altri corazzati per l’Ucraina

L’Ucraina non riceverà soltanto i carri armati tedeschi Leopard 2 e quelli statunitensi M1 Abrams, ma otterrà o potrebbe ottenere diversi corazzati dai Paesi che la sostengono contro l’invasione russa. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, che illustra tipo, caratteristiche e provenienza dei mezzi. In primo luogo, si tratta dei blindati Stryker, in dotazione all’esercito degli Stati Uniti, di cui l’Ucraina otterrà 90 esemplari con 20 nelle versione M1132, progettata per il combattimento anticarro e antimina. Gli altri 70 sono del modello classico, armati con una mitragliatrice da 12,7 millimetri o un lanciagranate automatico da 40 millimetri. I corazzati possono trasportare “fino a nove paracadutisti”, oltre ai due membri dell’equipaggio. Dalla Francia, l’Ucraina potrebbe ricevere i blindati da ricognizione Amx-10 Rc, “al più tardi entro la metà di marzo”.

Questo veicolo monta un cannone da 105 millimetri e può essere utilizzato come cacciacarri. Tuttavia, la corazzatura dell’Amx-10 Rc non è sufficiente per resistere ai colpi dei carri armati. Pertanto, grazie alla sua potenza di fuoco, il mezzo viene di norma impiegato in supporto alla fanteria. Su strada e fuoristrada, il blindato può raggiungere velocità fino a 85 chilometri orari, relativamente elevata per un veicolo di questo genere. Secondo l’esperto Sergej Zgurets, l’Amx-10 Rc è un mezzo per la guerra mobile, dotato di un “vantaggio notevole” sul nemico grazie al calibro del suo cannone e alle “moderne apparecchiature di rilevamento”.

Oltre a 14 Leopard 2A6, la Germania ha deciso di trasferire all’Ucraina 40 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Marder, con la consegna prevista per il primo trimestre del 2023. Il mezzo trasporta dai sei ai sette fanti ed è armato con una mitragliera automatica Rheinmetall Mk 20 RH-202 da 20 millimetri, che ha una cadenza di fuoco da 800 a mille colpi al minuto. Come nota Zgurets, i proiettili di questo calibro “consentono la penetrazione frontale di tutti i mezzi corazzati leggeri di progettazione sovietica”. Sviluppato nei primi anni Settanta, il Marder è certamente antiquato. Tuttavia, come sottolineato dall’esperto militare ucraino Oleksiy Melnik, “il suo valore sta nel numero consegnato” al Paese aggredito dalla Russia. Al riguardo, Melnik aggiunge: “Le armi con cui l’Ucraina ha iniziato e continua a combattere sono fondamentalmente dell’era sovietica, con alcune modernizzazioni”.

Dagli Stati Uniti l’esercito ucraino riceverà 109 mezzi da combattimento per fanteria Bradley. In particolare, si tratta della versione Ods M2A2, sviluppata dopo la prima guerra del Golfo, a cui sono state apportate delle modifiche. Sviluppato negli anni Settanta per sostituire l’obsoleto M113, il Bradley trasporta sei fanti ed è modellato sia sul Marder sia sul Bmp-1 sovietico. L’armamento primario è costituito da un cannone automatico M242 Bushmaster da 25 millimetri. Per Taras Chmut, fondatore dell’organizzazione non governativa “Come back we live foundation” che sostiene le Forze armate ucraine, il Bradley è “un potente veicolo progettato per portare la fanteria sul campo di battaglia, coprirla con la potenza di fuoco, distruggere tutti i tipi di bersagli a terra e, se necessario, fermare l’attacco del nemico”.

Dalla Svezia l’Ucraina attende 50 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Cv90, sviluppati dal 1984 da Hagglunds in collaborazione con Bofors. Successivamente modificato, il mezzo è armato con un cannone automatico Bofors da 40 millimetri o Bushmaster da 30 millimetri è può trasportare otto fanti. L’impiego principale è il supporto alla fanteria. Sul fronte dei carri armati, il Paese aggredito dalla Russia otterrà anche 14 Challenger 2, in servizio nell’esercito del Regno Unito dal 1998. Con un cannone ad anima rigata L30A1 da 120 millimetri, questo cingolato è dotato “un avanzato sistema di controllo del fuoco digitale” e ha “un’elevata potenza di fuoco”. A fornire carri armati all’Ucraina potrebbe essere anche la Francia, il cui presidente Emmanuel Macron non esclude l’invio dei Leclerc, attualmente fuori produzione. Il cingolato è considerato “uno dei più moderni al mondo in termini di numero di sistemi automatizzati ed elettronici integrati”. Come osserva l’esperto militare Alexander Kovalenko, “a volte, si dice che il Leclerc non abbia bisogno dell’equipaggio”, date le sue innovative tecnologie elettroniche. L’armamento primario è costituito da un cannone ad anima liscia GIAT CN120-26/52 da 120 millimetri.

