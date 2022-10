Ucraina, ministro Infrastrutture Kubrakov: “Danneggiato tra il 30 e 40 per cento delle strade e ferrovie”

“Vorrei dire al mondo affamato del grano ucraino che ad oggi possiamo produrre sino al 90 per cento di ciò che mietevamo prima dell’attacco russo. Ma il problema sono le infrastrutture per esportarlo. La marina di Putin blocca i nostri porti sul Mar Nero, siamo bombardati tutti i giorni, con gli europei stiamo organizzando le ferrovie e il trasporto su gomma”. Sono circostanziate con cifre e dettagli pratici le risposte al “Corriere della Sera” del ministro delle Infrastrutture ucraino, Olexandr Kubrakov, uno dei quarantenni di punta che compongono il circolo di consiglieri più vicino al presidente Zelensky. Avevano messo in conto che i russi potessero attaccare una stazione ferroviaria come Kramatorsk: “Sì – spiega il ministro – ma i russi non lo avevano mai fatto, sino a tre giorni fa avevano colpito dall’aria i convogli in movimento in tutto il Paese. Dal 24 febbraio abbiamo 72 addetti alle ferrovie uccisi e un centinaio feriti, oltre a diverse vittime tra i passeggeri”. “Il russa, ma la grande maggioranza li hanno bombardati loro. Direi che, in conseguenza dell’aggressione russa, sono andati distrutti circa 300 ponti stradali e ferroviari. Sino ad ora è stato danneggiato tra il 30 e 40 per cento delle strade e ferrovie nazionali. Oltre a ciò, i 12 aeroporti principali sono fuori uso”. Quanto ai porti, “l’intero nostro accesso al Mar Nero è bloccato dalle navi russe. I tre porti più importanti non possono funzionare. Mariupol e Berdiansk erano limitati da quando i russi controllavano lo stretto di Kerch e il Mare di Azov, ma adesso sono fermi. Il danno è gravissimo, sino al 23 febbraio l’80 per cento dell’export ucraino transitava dal mare”.

Il granaio del mondo è paralizzato: “Sì, noi produciamo grano quasi come prima, solo alcuni campi nel sud sono investiti dal conflitto, direi a occhio il 10 per cento delle terre coltivate. Ma non riusciamo a farlo viaggiare. L’Europa, tanti Paesi africani e del Medio Oriente sono in attesa”. “Stiamo lavorando con i nostri partner europei, – osserva infine il ministro delle Infrastrutture – ne abbiamo parlato anche con Ursula von der Leyen qui a Kiev. La soluzione è ricorrere al trasporto ferroviario e gommato. L’Italia si è fatta promotrice dalla nostra entrata a pieno titolo nell’Unione europea e ciò sarà di grande aiuto, saranno azzerati i tempi doganali e la burocrazia all’entrata del nostro export sarà grandemente semplificata”, ha concluso Kubrakov.

