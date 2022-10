Ucraina: l’Onu documenta uccisioni arbitrarie a Bucha, almeno 4.731 civili morti dal 24 febbraio

Sono almeno 4.731 i civili uccisi dall’inizio del conflitto in Ucraina, 50 dei quali in maniera arbitraria a Bucha. Lo rivela un nuovo rapporto pubblicato oggi dall’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), secondo cui il numero reale delle vittime della guerra potrebbe tuttavia essere “considerevolmente più alto”, dal momento che il documento include solo le informazioni che l’Onu è stata in grado di verificare in maniera indipendente. “L’attacco armato della Federazione Russa contro l’Ucraina ha avuto un impatto devastante sui diritti umani nel Paese. Abbiamo documentato violazioni del diritto umanitario internazionale, inclusi crimini di guerra. Queste violazioni sottolineano quanto il bilancio del conflitto si stia aggravando di giorno in giorno”, ha spiegato Matilda Bogner, responsabile della Missione di monitoraggio per i diritti umani, durante una conferenza stampa a Kiev per la presentazione del rapporto. In totale, i civili uccisi o feriti a partire dal 24 febbraio scorso sono certamente più di 10 mila.

Il documento si basa su informazioni raccolte durante undici diverse visite sul terreno, tre ispezioni in centri di detenzione e 517 interviste con vittime e testimoni tra il 24 febbraio e il 15 maggio scorso. Alcune prove sono state acquisite anche da documenti processuali, registri ufficiali e fonti aperte. Le violazioni dei diritti umani, secondo Bogner, sono state commesse “in diversa misura da entrambe le parti”. “L’alto numero di vittime civili e l’enormità delle distruzioni e dei danni causati alle infrastrutture civili – spiega – fanno ritenere che gli attacchi condotti dalle forze armate russe non hanno rispettato il diritto umanitario internazionale. In scala molto minore, sembra che anche le forze armate ucraine non abbiano rispettato lo stesso diritto nelle parti orientali del Paese”. Nel rapporto viene anche espressa “seria preoccupazione” per presunti atti di tortura dei prigionieri da entrambe le parti in causa.

Accuse che si basano, tra l’altro, sulle testimonianze di 44 prigionieri di guerra intervistati dalla missione Onu. Sempre in Ucraina, Bogner ha raccontato come la missione abbia raccolto prove “dell’uso diffuso di punizioni extra-giudiziarie contro le persone accusate di saccheggi, furti e violazioni del coprifuoco”. “L’Ohchr ha documentato e verificato accuse di uccisioni arbitrarie, incluse esecuzioni sommarie in oltre 30 località nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Kharkiv e Sumy, commesse mentre questi territori erano sotto il controllo delle forze armate russe. Nella sola Bucha (nella regione di Kiev), l’Ohchr ha documentato l’uccisione di almeno 50 civili”, ha spiegato ancora la responsabile dell’agenzia Onu. Ancora, nel rapporto trovano spazio 248 casi di detenzione arbitraria, sei dei quali terminati con la morte del detenuto. Secondo l’Ohchr, vi sono “basi ragionevoli per credere che sia le forze armate russe che quelle ucraine abbiano usato armi con munizioni a grappolo, inclusi i missili Tochka-U”. In conclusione, l’Onu chiede a tutte le parti in guerra di “rispettare e assicurare il rispetto del diritto umanitario internazionale sempre e in ogni circostanza”, invitando in maniera specifica la Russia a “cessare immediatamente l’attacco armato” e a “rispettare i suoi obblighi internazionali”.

Il ministero della Difesa ucraino: “144 militari di cui 95 di Azovstal liberati dopo lo scambio con i russi”

Sono 144 i militari ucraini, di cui 95 difensori dell’acciaieria Azovstal, ad essere stati liberati in seguito ad uno scambio con prigionieri russi. Lo ha dichiarato la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino sul proprio canale Telegram. “È avvenuto un altro scambio di prigionieri, grazie al quale 144 difensori ucraini sono tornati a casa. Questo è il più grande scambio dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala”, si legge nel messaggio. 43 militari appartengono al reggimento Azov, mentre in totale sono stati rilasciati 59 militari della Guardia Nazionale, 30 della Marina militare, 28 dell’esercito dell’Ucraina, 17 del Servizio statale della guardia di frontiera, 9 della Difesa del territorio ed un agente della Polizia nazionale. Si segnala che la maggior parte degli ucraini rilasciati ha ferite gravi: ferite da arma da fuoco e da schegge, ferite da esplosioni, ustioni, fratture, amputazioni di arti. Tutti ricevono adeguate cure mediche e psicologiche di emergenza.

L’amministrazione di Kherson annuncia preparativi per il referendum sull’annessione alla Russia

La regione di Kherson, nell’Ucraina meridionale, ha intrapreso i preparativi per un referendum sull’adesione alla Russia. Lo ha affermato questa mattina il vice capo dell’amministrazione filo-russa della regione di Kherson, Kirill Stremousov, sul proprio canale Telegram. “Ci stiamo preparando per il referendum e lo terremo. La regione di Kherson prenderà una decisione e si unirà alla Federazione Russa, diventando un soggetto federato a tutti gli effetti”, ha dichiarato Stremousov. “Costruiremo proprio quel Paese che tutti hanno sognato per molto, molto tempo, in cui un tempo vivevamo secondo i principi dell’Unione Sovietica, dove ogni donna per strada era una madre, dove l’amicizia dei popoli non era solo annunciata, ma anche accettata da tutti”, ha aggiunto Stremousov.

Intanto, le autorità ucraine identificheranno tutti i militari russi responsabili di atti di terrorismo contro la popolazione civile nel Paese. Lo ha dichiarato ieri sera il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel consueto videomessaggio. “Le forze dell’ordine e l’intelligence dell’Ucraina stanno facendo di tutto per identificare ogni militare russo responsabili del terrore contro le nostre città . I nomi, i volti e tutte le informazioni su ciascuno di questi terroristi saranno noti al mondo”, ha affermato il capo di Stato. Zelensky ha poi sostenuto che l’attacco russo al centro commerciale di Kremenchuk del 27 giugno sia stato intenzionale. “Ovviamente, quello era l’ordine. Ovviamente, tali coordinate sono state date agli assassini russi per questo missile. Volevano uccidere quante più persone possibile in una città pacifica, in un normale centro commerciale”, ha affermato il presidente ucraino.

Il presidente ha anche chiesto di escludere la Russia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di sospendere la sua partecipazione all’Assemblea generale dell’organizzazione. Secondo il capo di Stato ucraino, l’articolo 6 della Carta dell’Onu afferma chiaramente che qualsiasi membro delle Nazioni Unite che violi i principi stabiliti nella Carta può essere espulso dall’organizzazione con una decisione dell’Assemblea Generale. “Sebbene la Russia violi i principi di base dell’Onu e dell’ordinamento giuridico internazionale, non è ancora perseguita, è presente nelle agenzie dell’Onu e gode dei privilegi del Consiglio di sicurezza dell’Onu”, ha affermato Zelensky, parlando ieri sera in videocollegamento in una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Secondo il presidente ucraino, “la Russia non ha il diritto di partecipare alle discussioni e alle votazioni dell’organizzazione sulla guerra in Ucraina, che non ne è provocata e ha un carattere coloniale”. “Vi esorto a privare lo Stato terrorista dei suoi poteri nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. È necessario. È giusto. La Russia non ha il diritto di rimanere nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, ha affermato Zelensky.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram