Ucraina, il ministro della Difesa polacco: “Necessario allargare la Nato”

Stamane il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak sarà a Roma per incontrare il suo omologo italiano Lorenzo Guerini e partecipare alle celebrazioni della battaglia di Montecassino, vinta anche grazie al generale Wladyslaw Anders con il suo esercito polacco. “La guerra in Ucraina – spiega Blaszczak a “la Repubblica” – ci insegna che non si può credere alla Russia. Il Cremlino persegue una politica di espansione neo-imperialista. La decisione di Finlandia e Svezia di avviare la procedura di adesione alla Nato è un’ottima notizia per la sicurezza della Polonia e dell’Europa. E risponde alle pretese della Russia di non estendere la Nato. La Russia sta subendo ciò che si merita: ostracismo e perdita di credibilità. Non è più un interlocutore”. Mosca segnala spesso il rischio di escalation nucleare: “La Polonia e i suoi alleati monitorano e analizzano attentamente la retorica russa sul nucleare. La riteniamo del tutto falsa, ingiustificata e infondata. Non abbiamo dubbi che l’obiettivo di questi messaggi sia scoraggiare noi e la Nato dal fornire un sostegno politico e militare sempre più efficace all’Ucraina. È anche un gioco calcolato per intimidire l’opinione pubblica e rompere l’unità dell’alleanza. Siamo dalla parte giusta ed è la Russia che dovrebbe avere paura. Non il contrario”.

Però molti argomentano che mandare sempre più armi all’Ucraina è un modo per aggravare il conflitto e non può favorire una de-escalation: “Non si pub parlare di de-escalation se l’aggressore usa ogni mezzo per distruggere un Paese senza avere alcun motivo razionale per farlo. Siamo dinanzi a un attacco ingiustificato da parte della Russia, che ha sempre adottato una postura da superpotenza, cercando di rendere i Paesi dell’area dipendenti, sottometterli e intimidirli. Pertanto, l’unica strada è quella di fornire un sostegno forte e duraturo all’Ucraina. E sotto tutti gli aspetti: diplomatico, militare, umanitario e sociale”. “L’Ucraina – continua il ministro – non può essere lasciata sola e deve vincere questa guerra”. Quanto all’annessione della Crimea e di altri territori come parte di un accordo di pace con la Russia: “Gli ucraini e il presidente Zelensky sanno perfettamente cosa possono e cosa devono fare. È uno Stato sovrano e indipendente, quindi i suoi leader decideranno da soli, in autonomia, del proprio futuro”, ha concluso Blaszczak.

