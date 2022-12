Ucraina: Ecofin approva finanziamento da cinque miliardi di assistenza macrofinanziaria

I ministri delle Finanze europei, riuniti al Consiglio informale di Praga, hanno approvato l’esborso della seconda tranche di assistenza macrofinanziaria all’Ucraina del valore di 5 miliardi di euro. Lo ha detto Valdis Dombrovskis, vice presidente della Commissione Ue, alla conferenza finale della riunione del Consiglio. “La misura fa parte del pacchetto complessivo di 9 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria eccezionale per l’Ucraina. La prima parte, pari ad un miliardo di euro, è già stata erogata all’inizio di agosto e ora stiamo lavorando per rendere operativo l’importo rimanente di questo pacchetto”, ha detto. “Ovviamente, dobbiamo pensare a come sostenere ulteriormente l’Ucraina, che è in un’economia in guerra e ha bisogno di assistenza finanziaria a breve termine per mantenere i servizi essenziali. I costi a lungo termine per la ricostruzione dell’Ucraina continueranno a crescere finché la guerra continuerà, per questo oggi i ministri hanno discusso anche delle opzioni per finanziare la ricostruzione a lungo termine dell’Ucraina”, ha concluso.

