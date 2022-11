A palazzo Chigi, dopo l'approvazione del nuovo decreto in materia di aiuti a famiglie e imprese a fronte dei rincari dell’energia, il presidente del Consiglio ha ribadito come l'Italia cerchi la pace e come “l’Ucraina avrà la pace solo se potrà difendersi altrimenti abbandoniamo il Paese all’invasione russa"

Le parole del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, sono “false e aberranti”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa al termine del Cdm. La parte riferita a Hitler e il fatto che fosse ebreo “è veramente oscena” e l’intervista “senza nessun contraddittorio non è grande professionalmente, fa venire in mente strane idee” ha aggiunto. A palazzo Chigi, dopo l’approvazione del nuovo decreto in materia di aiuti a famiglie e imprese a fronte dei rincari dell’energia, il presidente del Consiglio ha ribadito come l’Italia cerchi la pace e come nessuno voglia un’escalation “ed è quello che dirò al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ma nessuno vuole abbandonare l’Ucraina, Kiev avrà la pace solo se potrà difendersi altrimenti abbandoniamo il Paese all’invasione russa. Se l’Ucraina non riuscirà a difendersi si andrà verso la sottomissione, la schiavitù di un Paese democratico e sovrano”.

Il decreto

Il Movimento 5 stelle, attraverso i suoi rappresentanti non ha partecipato al voto, la decisione è stata presa in opposizione all’articolo del decreto in merito alla gestione dei rifiuti nella Capitale. Con il Movimento 5 stelle “non c’era accordo sui poteri attributi al commissario per il Giubileo. Siamo rimasti dispiaciuti ma spero non abbia conseguenze particolari che si traducano in fibrillazioni. Cercheremo di superare in qualche modo questo disaccordo”, ha spiegato il presidente Draghi che ha voluto sottolineare come “il provvedimento odierno ha come primo obiettivo quello di difendere il potere di acquisto delle famiglie e la capacità produttiva delle imprese” ha spiegato. “L’impegno del governo nel sostenere l’economia, le famiglie e le imprese, non diminuisce: resta intenso, determinato e deciso come prima” ha sottolineato spiegando che con i provvedimenti odierni siamo a circa 30 miliardi spesi contro il caro energia “che sono circa il 2 per cento del Pil. E lo abbiamo fatto senza scostamenti di bilancio”.

“Queste semplificazioni” nel settore delle energie rinnovabili “ci permettono di accelerare la trasmissione ecologica e fare quello scatto negli investimenti nelle rinnovabili che ci consentiranno di essere più indipendenti dal gas russo” ha aggiunto ancora. Il presidente ha chiarito che “questo decreto che presentiamo testimonia l’impegno del governo nel sostenere le famiglie, in particolare le più povere, e le imprese. “Nel clima di incertezza il governo fa il possibile per dare un senso di direzione, vicinanza, a tutti gli italiani, questo è il senso del governo stesso”, ha aggiunto. Nel mese di aprile il tasso di inflazione è stato del 6,2 per cento, ma questa inflazione dipende in grande misura dai prezzi dell’energia: se facciamo eccezione di questi il tasso è il 2,9 per cento, ha spiegato Draghi che ha poi aggiunto “queste sono situazioni temporanee da affrontare con strumenti eccezionali altrimenti finirebbero per indebolire l’economia”.

Cosa contiene la bozza decreto

IMPRESE – Per l’anno 2022 è istituito, nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondi perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda; dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento. E’ quanto prevede la bozza del decreto “recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.

SANITA’ – Per l’anno 2022, il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario corrente a cui concorre lo Stato è incrementato di 200 milioni di euro allo scopo di concorrere ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

PNRR – Il decreto anche prevede l’istituzione di un fondo un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni di euro per l’anno 2024 e di 100 milioni per l’anno 2025, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) da parte dei comuni con popolazione superiore a 800 mila abitanti.

GIUBILEO – “Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma Capitale, in considerazione della esigenza di prevenire gravi criticità nella gestione dei rifiuti urbani, il commissario straordinario del governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, esercita le competenze assegnate alle Regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152”. Il commissario straordinario del governo, continua il testo, “in particolare predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate, approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, autorizza l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi”.

SETTORE AGRICOLO – “Nell’applicazione degli orientamenti europei vigenti in materia di aiuti di stato per il settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta”.

SUPERBONUS – Nell’ambito del superbonus, slitta al 30 settembre il temine per il completamento del 30 per cento dei lavoro su unità immobiliari dalle persone fisiche necessari per poter accedere all’agevolazione. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche – si legge nella bozza – la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Il termine era inizialmente previsto per il 30 giugno.

APPALTI – “Le Regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto”. “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale – continua il testo -, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le risultanze dei prezzari aggiornati”.

IPT RC AUTO – “Nello stato di previsione del ministero dell’Interno è iscritto un fondo pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2024 destinato alle Province e Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e della regione Siciliana e Sardegna che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito dell’Imposta provinciale di trascrizione (Ipt) o Rc auto superiore, rispettivamente, al 16 per cento (Ipt) e al 10 per cento (Rc auto), come risultante dai dati a disposizione del dipartimento delle Finanze”. “Il predetto fondo è ripartito con decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto – prosegue il testo -, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021”.

SOCIETA’ A CONTROLLO STATALE – La dotazione economica per sostenere i programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato viene incrementata di 925 milioni per l’anno 2022. Il “fondo”, istituito con l’articolo 66 del decreto-legge 14 agosto 2020, prevedeva una dotazione per il 2020 di 1,5 miliardi.

DIFESA – “Il ministero della Difesa e i terzi concessionari dei beni, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre Pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, numero 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica”.

