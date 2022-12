Ucraina, Di Maio: “Al lavoro per creare corridoi marittimi per il trasporto di generi alimentari”

L’Italia sta premendo “affinché vengano creati corridoi marittimi per il trasporto delle materie prime alimentari, anzitutto il grano, dai porti ucraini”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, rispondendo alla Camera ad una interrogazione sulle iniziative per affrontare la questione della sicurezza alimentare a livello globale, in relazione alla crisi determinata dal conflitto tra Russia e Ucraina. “Perché ciò si realizzi, è necessario sminare le acque antistanti i porti, in particolare quello di Odessa, a fronte della garanzia da parte russa del transito sicuro dei carichi”, ha aggiunto Di Maio che ha ricordato come Russia e Ucraina siano tra i primi esportatori al mondo di prodotti agricoli. L’Italia “ha già dato la propria disponibilità per partecipare alle eventuali operazioni di sminamento e intende favorire un ruolo centrale delle Nazioni Unite ed eventualmente di altri partner, come la Turchia, nell’effettivo svolgimento e coordinamento delle operazioni”, ha aggiunto.

In ambito europeo l’Italia punta ad incrementare il “trasporto su ferrovie, strade e fiumi, in particolare il Danubio, verso i porti europei, quali Trieste e Venezia” per sbloccare la crisi alimentare. “Impegnandosi ad accelerare il lavoro sui ‘Corridoi della solidarietà’, ieri a Bruxelles, i capi di Stato e di governo hanno fatto appello alla Russia affinché ponga fine agli attacchi alle infrastrutture di trasporto e revochi il blocco dei porti ucraini sul Mar Nero”, ha ricordato Di Maio. Il titolare della Farnesina ha quindi rivendicato che l’Italia “intende esercitare un ruolo di primo piano anzitutto nella regione”. “L’8 giugno abbiamo organizzato il primo Dialogo ministeriale con i Paesi del Mediterraneo sulla crisi alimentare”, ha spiegato Di Maio. “Proseguiremo con determinazione il nostro impegno, nel solco della dichiarazione G20 di Matera e del nostro ruolo al vertice Onu sui sistemi alimentari dello scorso anno. Così come evidenziato dal presidente Draghi ieri, non possiamo permettere che la guerra in Europa aggravi ulteriormente la situazione di chi, nel resto del mondo, già soffre per altri conflitti e per condizioni economiche precarie”, ha rimarcato Di Maio.

Sulla fornitura di armamenti all’Ucraina e in relazione agli impegni assunti dal governo in sede parlamentare, il titolare della Farnesina ha assicurato che la posizione del governo italiano sul conflitto in Ucraina è chiara e coerente. “Condanniamo fermamente l’ingiustificabile aggressione da parte della Federazione Russa contro uno Stato sovrano, in violazione dell’ordinamento internazionale e dei più elementari princìpi umanitari. Continuiamo a chiedere una cessazione immediata delle ostilità e a lavorare con determinazione per la pace”, ha dichiarato Di Maio. “La nostra azione si sviluppa su più dimensioni, tra loro strettamente connesse. Aiutiamo il governo di Kiev e applichiamo le sanzioni per aumentare i costi che Mosca sostiene per la sua aggressione”, ha aggiunto. “Tali sanzioni sono decise in ambito Ue con logica incrementale. L’accordo raggiunto ieri dal Consiglio europeo sul sesto pacchetto di misure, estese al petrolio russo, è l’ulteriore conferma dell’unità con cui l’Europa ha dimostrato di sapere affrontare questa crisi”, ha sottolineato Di Maio. “Allo stesso tempo, appoggiamo con convinzione gli sforzi di facilitazione messi in campo anche da Paesi terzi, quali ad esempio la Turchia, per arrivare a una soluzione diplomatica”, ha ricordato il ministro. “Abbiamo sostenuto e sosteniamo l’Ucraina sul piano politico, finanziario, umanitario. Ma anche attraverso il sostegno alla resistenza ucraina, in una logica di legittima difesa, in linea con quanto previsto dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite”, ha ricordato Di Maio.

