Ucraina, deputato tedesco Roth: “Italia e Germania hanno un ruolo cruciale nella gestione del conflitto”

Italia e Germania possono svolgere un ruolo cruciale nel contesto della guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente della Commissione esteri del Bundestag, Michael Roth, in un punto stampa oggi a Roma. “Apprezzo gli eccellenti rapporti tra Germania e Italia. Nella mia posizione farò tutto il possibile per migliorare le relazioni e affrontare la difficile situazione che ci troviamo davanti, perché la guerra è tornata in Europa”, ha spiegato Roth, che oggi è stato audito dal Parlamento italiano. La guerra in corso “non è solo una minaccia per i nostri amici ucraini ma per tutti noi, perché Putin e la Russia mettono pressione non solo sull’Ucraina, su di noi, sui nostri valori, sulla democrazia”, ha detto il deputato tedesco. “Dobbiamo esprimere solidarietà all’Ucraina non solo a parole ma con le azioni concrete”, ha aggiunto. “Sono grato per la nostra coesione nell’Ue, perché l’unanimità e determinazione europea sono le chiavi in questi tempi tragici. Italia e Germania hanno un ruolo cruciale. Vorrei conoscere qualcosa di più in merito alle aspettative dei nostri amici italiani, ma al contempo esprimere gratitudine” ai parlamentari “che sono responsabili per l’assistenza politica e militare all’Ucraina”. Per tanto tempo la comunità internazionale si è fatta imbrogliare dal presidente russo Vladimir Putin. “Abbiamo auspicato una de-escalation che non è mai arrivata” e “abbiamo cercato le vie diplomatiche per evitare la guerra in Ucraina”, ha detto.

Per Roth non si tratta solo “di un segnale di solidarietà all’Ucraina”. “La pace non è abbastanza. È il nostro obiettivo che l’Ucraina continui ad esistere quale stato sovrano, libero e democratico, con la sua integrità territoriale e una chiara prospettiva europea”, ha rilevato il rappresentante tedesco. “Dobbiamo migliorare la nostra assistenza militare. L’unica possibilità per una soluzione pacifica è che l’Ucraina esprima la propria difesa e forza, e per questo il nostro sostegno è così importante, da parte della Nato e dell’Ue”, ha proseguito. “Spero che l’Ue fornisca lo status di candidato per l’Ucraina, che incoraggi il Paese. Auspico che potremo presto concordare il sesto pacchetto di sanzioni, incluso l’embargo sul petrolio, che è davvero importante”, ha affermato ancora Roth.

Il cessate il fuoco in Ucraina “non è abbastanza”, perché deve essere accompagnato dal ritiro delle truppe russe. “Sono un po’ irritato dal dibattito per il cessate il fuoco in Ucraina. Il cessate il fuoco non è abbastanza, deve essere abbinato al ritiro delle truppe russe dall’Ucraina”, ha rilevato il deputato tedesco. Kiev “deve vincere e vincerà questa guerra”, e questo vuol dire che “la Russia rispetterà l’integrità territoriale di questo Paese” e il fatto che “l’Ucraina abbia la possibilità di entrare nell’Ue”, oltre al fatto che “la democrazia e la libertà” restino diritti inalienabili nell’ Ucraina. “Per questo dobbiamo rafforzare i nostri contatti e relazioni con i Paesi dell’Europa Orientale. L’Ue deve assumersi una responsabilità speciale per la pace e la stabilità non solo per i Balcani occidentali”, che sono una regione “chiave per noi”, ma anche in Europa orientale, ha detto Roth.

Molti cittadini chiedono “perché sosteniamo l’Ucraina, che è lontana”, ha proseguito. “L’Ucraina non è lontana, non ha senso dirlo: è un nostro vicino, un partner, un amico. I suoi cittadini vogliono vivere con i nostri stessi valori”, che sono “democrazia, libertà, stato di diritto”, ha aggiunto Roth. “È nel nostro interesse nazionale ed europeo che l’Ucraina vinca come Paese libero e sovrano. Se la Russia vince questa guerra orribile, saremo minacciati da altre azioni militari” da parte di Mosca “in Moldova, in Georgia, forse anche in Kazakhstan e nei Balcani occidentali, specialmente in Bosnia-Erzegovina”, ha rilevato il deputato tedesco. “Questo è l’obiettivo principale di Putin, di destabilizzare l’Europa e l’Europa orientale, di riportare le nazioni che erano parte dell’ex Unione sovietica di nuovo sotto il controllo della Russia, ma ciò è totalmente inaccettabile per i Paesi democratici nell’Unione europea e per questo dobbiamo rimanere uniti al fianco dei nostri amici ucraini”, ha concluso.

La cooperazione tra Italia e Germania può contribuire a ridurre la dipendenza energetica dalla Russia, puntando sul settore delle rinnovabili, ha detto ancora. “La dipendenza energetica dalla Russia è troppo alta e ci ha messo in una situazione molto difficile”, anche per le famiglie e le aziende, ha rilevato il deputato tedesco. Per questo motivo, “Italia e Germania devono approfondire la cooperazione economica sulle energie rinnovabili”. “La modernizzazione socio-ecologica delle nostre economie è fondamentale per i nostri Paesi, che hanno una base industriale molto forte”, ha aggiunto Roth.

