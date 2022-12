Attacco russo contro un impianto chimico a Severodonetsk

Lo ha affermato il governatore regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, secondo cui i russi hanno colpito "un serbatoio con acido nitrico in un impianto chimico". Il funzionario ucraino ha esortato i residenti a non uscire di casa o dai propri rifugi, a causa dei fumi tossici

Un attacco aereo russo ha colpito un impianto chimico a Severodonetsk, nell’Ucraina orientale. Lo ha affermato il governatore regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, secondo cui i russi hanno colpito “un serbatoio con acido nitrico in un impianto chimico”. Il funzionario ucraino ha esortato i residenti a non uscire di casa o dai propri rifugi, a causa dei fumi tossici. Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell’Interno dell’Ucraina di Kiev, ha condiviso un messaggio simile su Telegram, insieme all’immagine di grandi nuvole rosa di fumo che si alzano sopra gli edifici.

Fonti stampa: Zelensky ha accettato la proposta di Erdogan di incontrare Putin

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha espresso il suo consenso alla proposta dell’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, di organizzare un incontro con presidente russo Vladimir Putin. Lo ha riferito l’edizione ucraina del quotidiano “Vesti”, citando il portavoce del presidente ucraino, Serhiy Nikiforov. La testata rileva di aver contattato Nikiforov, il quale ha spiegato in un commento che “non si parla ancora del formato dei colloqui”, ma vi è “una questione di accordo in linea di principio su tale incontro”. Ieri Zelensky ha riferito di una conversazione telefonica con Erdogan, durante la quale il presidente turco ha espresso la propria disponibilità a continuare gli sforzi di mediazione tra la Russia e Ucraina.

“Wsj”: gli Usa forniranno a Kiev missili in grado di colpire bersagli a cento chilometri di distanza

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intenzione di fornire all’Ucraina missili in grado di colpire bersagli a cento chilometri di distanza, circa il doppio della gittata degli obici M777 che finora gli Usa hanno consegnato alle forze ucraine. Lo riferisce oggi il “Wall Street Journal” citando fonti governative in grado di fornire nuovi dettagli sugli ultimi piani di Washington per sostenere militarmente Kiev contro la Russia. Stando a tali fonti, l’invio di Sistemi lancia razzi multipli guidati (Gmlrs) avrebbe l’obiettivo di rafforzare la potenza di fuoco delle forze ucraine contro le truppe russe nella regione del Donbass, senza tuttavia consentire a Kiev di espandere le operazioni in territorio russo. Un proposito in linea con quanto affermato ieri alla stampa dal presidente Biden, che ha chiarito che gli Stati Uniti non consegneranno all’Ucraina missili in grado di colpire obiettivi in Russia. I Gmlrs dovrebbero arrivare a destinazione “nelle prossime settimane” e hanno gittata decisamente inferiore rispetto ai Sistemi di missili tattici dell’esercito, pari a circa 300 chilometri, che l’amministrazione ha deciso di non includere nell’ultimo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina. L’addestramento dei militari locali sui nuovi sistemi d’arma dovrebbe durare circa dieci giorni. L’invio delle nuove armi dovrebbe essere annunciato già questa settimana.

Lavrov: “Se Kiev sminerà i porti, Mosca garantirà il passaggio verso il Mediterraneo delle navi con il grano”

La Russia è pronta a garantire il passaggio senza ostacoli di navi con grano dai porti dell’Ucraina al Mediterraneo, se Kiev risolve il problema del loro sminamento. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, al termine dei colloqui a Manama con l’omologo del Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani. “Se questo problema dello sminamento sarà risolto, e stiamo già attirando da molte settimane l’attenzione dei nostri colleghi occidentali, che sono preoccupati per questo, la Marina russa garantirà in alto mare il passaggio senza ostacoli di queste navi”, ha assicurato Lavrov.

Il ministro degli Esteri della Federazione Russa si recherà in Turchia il prossimo 8 giugno per discutere dell’apertura di un corridoio di sicurezza nel Mar Nero, compresa la questione del grano. Lo ha annunciato oggi il capo della diplomazia di Ankara, Mevlut Cavusoglu, secondo quanto riferiscono i media turchi. “Le sanzioni contro la Russia hanno colpito anche la Turchia. La nostra posizione è stata compresa e deve essere compresa a causa del ruolo di mediazione che svolgiamo. La nostra posizione è chiara, non ci uniamo a queste sanzioni”, ha detto Cavusoglu parlando alla stampa.

Zelensky: “L’Ue dovrà rinunciare al petrolio russo”

L’Europa dovrà rinunciare in ogni caso al petrolio e ai prodotti petroliferi russi, poiché in gioco vi è l’indipendenza degli stessi europei dai ricatti energetici di Mosca. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio pubblicato ieri sera commentando l’accordo raggiunto durante i lavori del Consiglio europeo sull’embargo al petrolio russo. “Prima ciò accadrà, più completo sarà l’abbandono del petrolio russo, più redditizio sarà, alla fine, per la stessa Europa”, ha sostenuto il capo dello Stato ucraino, secondo cui “si sta avvicinando il momento in cui la Russia dovrà deporre le armi e passare alla diplomazia”. “Passo dopo passo stiamo liberando la nostra terra e gradualmente ci avviciniamo al punto in cui la Russia dovrà deporre le armi, contare tutti i morti e passare alla diplomazia”, ha sostenuto il presidente ucraino. Zelensky ha poi aggiunto che la situazione nel Donbass rimane nel complesso estremamente difficile. “L’esercito russo sta cercando di radunare forze superiori per esercitare una pressione sempre maggiore sui nostri difensori”, ha dichiarato Zelensky.

Tribunale ucraino condanna due militari russi catturati a 11 anni e mezzo di carcere

Un tribunale ucraino ha condannato i militari russi Aleksandr Bobijkin e Aleksandr Ivanov a pene detentive di 11 anni e mezzo ciascuno, con l’accusa di “violazione delle leggi e dei costumi di guerra”. La sentenza è stata trasmessa in diretta dal sito web della magistratura ucraina. Bobijkin e Ivanov si sono dichiarati colpevoli nel corso del procedimento penale. L’accusa aveva preteso la pena massima ai sensi del reato contestato, ovvero 12 anni di carcere, mentre la difesa ha chiesto una pena minima di otto anni. La scorsa settimana, un tribunale ucraino ha condannato all’ergastolo il militare russo 21enne Vadim Shishimarin, per aver ucciso un civile disarmato nella regione di Sumy, nell’Ucraina orientale.

Il ministero della Difesa russo: “Rinvenuti 152 corpi di combattenti ucraini imbottiti di esplosivo ad Azovstal”

Le forze armate russe hanno rinvenuto 152 cadaveri di combattenti dell’esercito ucraino imbottiti di esplosivo in un furgone nei sotterranei dell’acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, in un briefing con la stampa. “Durante un’ispezione a Mariupol delle strutture sotterranee dell’impianto metallurgico Azovstal, dove si nascondevano i nazisti della formazione ucraina Azov arresasi, i militari russi hanno scoperto un furgone isotermico con 152 corpi di militanti e militari delle forze armate ucraine ivi immagazzinati”, ha affermato Konashenkov. A suo dire, i genieri russi hanno trovato quattro mine poste sotto i cadaveri di altrettanti militari ucraini morti, con la massa totale dell’esplosivo che era sufficiente per distruggere i resti di tutti i corpi rimasti nel furgone. Konashenkov ha aggiunto che, sulla base dei risultati degli interrogatori dei militanti del reggimento Azov catturati, è stato stabilito che i cadaveri sono stati riempiti di ordigni “su ordine diretto di Kiev“. La provocazione era stata ideata al fine di accusare la Russia di “distruggere deliberatamente i resti dei corpi e di impedire la loro rimozione per il trasferimento ai parenti al fine di salvare la reputazione politica del regime di Kiev”, ha sostenuto Konashenkov durante il briefing.

Le milizie di Luhansk: “Conquistato un terzo di Severodonetsk”

Un terzo della città di Severodonetsk, nella regione di Luhansk, nell’Ucraina orientale, è stato “liberato” ed è già sotto controllo delle milizie della repubblica popolare di Luhansk. Lo ha affermato questa mattina il leader della repubblica popolare, Leonid Pasechnik, citato dall’agenzia di stampa russa “Tass”. Pasechnik ha spiegato che sono in corso combattimenti nell’area urbana di Severodonetsk e che l’avanzata delle forze russe e della repubblica popolare di Luhansk procede più lentamente del previsto. “Preferiamo soprattutto preservare le infrastrutture della città”, ha affermato, “il nostro obiettivo principale in questo momento è liberare Severodonetsk e Lysychansk”, ha aggiunto Pasechnik.

Servizi di telecomunicazione russi a Kherson e Zaporizhzhia

Le regioni di Kherson e Zaporizhzhia, nell’Ucraina sud orientale, sono passate all’utilizzo dei servizi di comunicazioni mobili e a Internet russi. Lo ha dichiarato questa mattina il consigliere del leader della Crimea per la politica dell’informazione, Oleg Krijuchkov, all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. In precedenza, l’amministrazione della regione di Kherson si era rivolta a Mosca con la richiesta di utilizzare le capacità delle società di telecomunicazioni russe per ripristinare le comunicazioni mobili nella regione. Le autorità di Kherson hanno avanzato la richiesta di aiuto ieri, dopo che l’esercito ucraino, durante i bombardamenti lungo la linea di demarcazione, ha interrotto le linee telefoniche, lasciando gli utenti delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia senza comunicazioni mobili.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram