Ucraina: attacco russo contro edifici residenziali nel centro di Kiev

Il distretto di Shevchenkivskiy, nel centro di Kiev, è stato colpito questa mattina da bombardamenti russi. Si tratta del primo attacco alla capitale ucraina da inizio giugno. Sono stati colpiti edifici residenziali, presso i quali è divampato un incendio. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha spiegato che i residenti sono stati tratti in salvo ed evacuati dai due edifici colpiti. L’attacco è avvenuto intorno alle prime ore del mattino. “Ci sono persone sotto le macerie”, ha scritto il sindaco di Kiev sul proprio canale Telegram.

L’Ucraina riconquisterà tutte le città che ha perso finora dopo l’invasione russa, compresa Severodonetsk, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ammettendo che il conflitto sta diventando di difficile gestione a livello emotivo. Il presidente ha rilevato come l’Ucraina sia stata colpita da 45 missili e missili russi tra venerdì e sabato, “un tentativo cinico ma condannato di spezzare l’animo del popolo ucraino”. “Pertanto tutte le nostre città – Severodonetsk, Donetsk, Luhansk – le riavremo tutte”, ha detto Zelensky. “In questa fase della guerra è spiritualmente difficile, emotivamente difficile… non abbiamo un’idea di quanto durerà , quanti altri colpi, perdite e sforzi saranno necessari prima di vedere la vittoria all’orizzonte”, ha detto il capo dello Stato. Gli incessanti attacchi missilistici hanno confermato che le sanzioni contro la Russia non sono sufficienti per aiutare l’Ucraina, che ha bisogno di più armi, ha affermato ancora Zelensky. “I sistemi di difesa aerea – i moderni sistemi di cui dispongono i nostri partner – non dovrebbero essere nei campi di addestramento o in depositi, ma in Ucraina, dove sono necessari ora, dove ce ne è bisogno più che in qualsiasi altra parte del mondo”, ha ribadito Zelensky.

