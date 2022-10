Ucraina, Amendola: “Consiglio Ue di giugno momento storico per la concessione dello status di candidato”

“Il dato più importante è stata l’unanimità di tutti gli Stati membri, “anche quelli tradizionalmente più cauti sull’allargamento, per via della peculiare situazione di sicurezza regionale

Il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno è stato “un momento storico” per la concessione dello status di candidato all’Ucraina. Lo ha detto il sottosegretario per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, in audizione presso le Commissioni riunite Affari esteri e Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato. “Il dato più importante è stata l’unanimità di tutti gli Stati membri, “anche quelli tradizionalmente più cauti sull’allargamento, per via della peculiare situazione di sicurezza regionale. “L’Italia ha avuto un ruolo importante”, ha aggiunto Amendola, anche per via della visita del presidente del Consiglio Mario Draghi in Ucraina.

Le conclusioni stabiliscono che i progressi di Ucraina, Moldova e Georgia andranno valutati annualmente, ha rilevato Amendola. Esiste poi la “consapevolezza di non far mancare analoghi segnali di attenzione” verso i Paesi dei Balcani occidentali, ha aggiunto il sottosegretario, pur segnalando le difficoltà politiche, legate anche alle dinamiche interne di Paesi come la Bulgaria e la Macedonia del Nord. Non ci sono stati sviluppi positivi nemmeno su concessione status di candidato alla Bosnia Erzegovina, per mancanza di unanimità , ma i leader Ue “torneranno sulla questione”. Amendola ha poi registrato i progressi sul sostegno al dialogo tra Serbia e Kosovo. “In questo contesto si colloca anche il primo dibattito dei leader sulla Grande Europa”, ovvero la comunità politica europea proposta dal presidente francese Emmanuel Macron. “Il Consiglio europeo si è impegnato ad approfondire ulteriormente la questione”, ha aggiunto Amendola.

