Erdogan a Putin: “Pronti ad ospitare un vertice tra Kiev, Mosca e Onu”

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha intrattenuto una conversazione telefonica con l’omologo russo, Vladimir Putin, incentrata sul conflitto in Ucraina e su alcune questioni regionali. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Da quanto emerso, Erdogan avrebbe sostenuto la disponibilità della Turchia “a partecipare in un eventuale meccanismo congiunto come osservatore e garante nel contesto del conflitto in Ucraina”, impegno che consisterebbe nell’iniziare “una serie di colloqui a Istanbul con Russia, Ucraina ma anche con le Nazioni Unite (Onu)”. Inoltre, Erdogan ha sottolineato all’omologo la necessità di “ristabilire un margine di manovra per raggiungere la pace e limitare, il prima possibile, gli effetti della guerra sulla popolazione civile”.

Zelensky a colloquio con Erdogan sulla sicurezza alimentare e sblocco dei porti

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto un colloquio con l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, incentrato sulle minacce alla sicurezza alimentare poste dall’aggressione russa e sulle modalità per sbloccare i porti. “Ho tenuto delle consultazioni sulla cooperazione nella sfera della sicurezza”, ha scritto Zelensky su Twitter, secondo cui con Erdogan ha concordato “all’unanimità sulla necessità di riportare la pace”. “Apprezziamo l’aiuto della Tuchia in questo processo”, ha concluso Zelensky.

Usa non forniranno missili a medio raggio a Kiev

Gli Stati Uniti non invieranno in Ucraina sistemi missilistici in grado di colpire la Russia. Lo ha dichiarato il presidente Joe Biden durante un briefing virtuale con i giornalisti dalla Casa Bianca. In un colloquio telefonico con il presidente francese, Emmanuel Macron, e con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, avvenuto sabato scorso il presidente russo, Vladimir Putin, aveva nuovamente indicato come una “linea rossa” il possibile invio all’ucraina di sistemi missilistici a lungo raggio.

Medvedev: “Bene la decisione degli Usa di non fornire missili a medio raggio all’Ucraina”

La decisione degli Stati Uniti di non fornire all’Ucraina sistemi missilistici a medio raggio in grado di colpire la Russia è ragionevole. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ed ex capo di Stato russo, Dmitrij Medvedev, sul proprio canale Telegram. “Altrimenti, quando le nostre città verranno attaccate, le forze armate russe concretizzerebbero le loro minacce e colpirebbero i centri decisionali criminali”, ha scritto Medvedev, sottolineando che questi centri decisionali si trovano “ben lontano da Kiev”. “Non c’è bisogno di spiegare cosa succederà”, ha aggiunto l’ex presidente russo.

Ucciso un giornalista francese a Severodonetsk

Un giornalista francese è stato ucciso nei pressi di Severodonetsk, in Ucraina. Il presidente Emmanuel Macron ha confermato su Twitter la morte del giornalista francese Frederic Leclerc-Imhoff, ucciso in Ucraina, e ha presentato le sue condoglianze alla famiglia. Leclerc-Imhoff “era in Ucraina per mostrare la realtà della guerra”, si legge sul profilo del capo dello Stato. “A bordo di un autobus umanitario, al fianco dei civili costretti a fuggire per scappare dalle bombe russe, è stato mortalmente colpito”, ha spiegato Macron. A tutti coloro che assicurano “nel teatro delle operazioni la difficile missione di informare voglio ridire il sostegno incondizionato della Francia”, ha aggiunto Macron.

Lavrov: “La liberazione del Donbass rimane una priorità assoluta”

La liberazione delle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, riconosciute da Mosca come Stati sovrani, resta una priorità assoluta per la Russia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un’intervista all’emittente televisiva francese “Tv1”. “Per quanto riguarda gli altri territori dell’Ucraina interessati dall’operazione militare, gli abitanti di queste regioni dovrebbero decidere autonomamente il loro futuro”, ha affermato il ministro. Lavrov ha aggiunto che la Russia non rifiuta la possibilità di riprendere il dialogo con l’Unione europea, ma le intenzioni di Bruxelles saranno giudicate dalle azioni concrete. “Non vogliamo dire che la strada per la ripresa del dialogo sia interrotta. Ma giudicheremo le intenzioni europee solo dai fatti pratici. Abbiamo imparato una lezione seria. In questo senso la situazione è cambiata rispetto alla fine della Guerra Fredda”, ha sottolineato Lavrov.

Nel frattempo, le forze russe starebbero avanzando verso il centro di Severodonetsk, nella regione di Luhansk, nell’Ucraina orientale. Lo ha dichiarato questa mattina il governatore regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, sul proprio canale Telegram. “I russi stanno avanzando verso il centro della città. I combattimenti continuano, la situazione è molto difficile”. Il governatore ha aggiunto che i “soldati russi uccisi non vengono portati via, l’odore di decomposizione ha riempito la zona”. Il governatore ha inoltre dichiarato che due persone sono rimaste uccise e altre sette ferite a Severodonetsk e Sirotynoye in seguito a bombardamenti dell’esercito russo. “Il nemico ha usato tutte le armi possibili, usa gli aerei. Tuttavia, il nostro esercito si sta difendendo fermamente per impedire al nemico di entrare nella città”, ha sottolineato il governatore. “I russi stanno trasferendo munizioni ed equipaggiamento in grandi quantità nell’area di Severodonetsk”, ha poi osservato Haidai, aggiungendo che vi sono pesanti combattimenti in corso anche per Lysychansk.

In un videomessaggio diffuso ieri sera, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che “la leadership ucraina sta facendo di tutto per contenere l’offensiva delle truppe russe e il loro tentativo di occupare Severodonetsk, nella regione di Luhansk”. “Stiamo facendo di tutto per contenere questa offensiva. Non c’è stato un solo giorno in cui non abbiamo cercato di trovare più armi per proteggere la nostra terra e la nostra gente. E sono grato a tutti coloro che mantengono la difesa di Severodonetsk“, ha affermato Zelensky. Il capo dello Stato ha poi parlato delle conseguenze della guerra nella città dell’Ucraina orientale. “A seguito degli attacchi russi a Severodonetsk, l’intera infrastruttura critica della città è stata distrutta. Il 90 per cento degli edifici è stato danneggiato. Più di due terzi del patrimonio immobiliare sono stati distrutti. Non ci sono comunicazioni”, ha affermato Zelensky.

La Russia consolida le posizioni a Lyman e nella periferia di Severodonetsk

Le truppe russe sono “trincerate” a Lyman e nella periferia orientale di Severodonetsk, nel Donbass. Secondo quanto riferito questa mattina lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, sulla propria pagina Facebook. In particolare, l’esercito russo prosegue operazioni offensive nella zona operativa orientale. Nella direzione di Donetsk, le truppe russe stanno concentrando i loro sforzi principali sulla conduzione di operazioni offensive per isolare le forze ucraine nelle aree di Lysychansk e Severodonetsk e bloccare le principali linee logistiche. L’esercito russo sta inoltre raggruppando le proprie truppe per riprendere l’offensiva nelle direzioni di Izyum-Barvenkovo e Izyum-Slavyansk.

Il Cremlino: nessuna ragione per dichiarare il default

Non ci possono essere ragioni oggettive per dichiarare il default della Russia: vi sono sia i soldi, che la volontà di utilizzarli. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing. “La nostra posizione è ben nota: non ci possono essere ragioni oggettive per un default. Ci sono soldi e c’è la volontà di pagarli, in rubli o secondo uno schema che potrebbe essere più conveniente per i possessori dei titoli di Stato”, ha affermato Peskov.

Il sindaco di Mariupol: “Scoperte nuove fosse comuni, possibili più di 22 mila morti”

In conseguenza dei crimini dell’aggressione russa vi sono probabilmente più di 22 mila civili morti a Mariupol, in quanto sono state rinvenute nuove fosse comuni. Lo ha dichiarato il sindaco della città, Vadym Boychenko, durante il consiglio comunale. “Ciò richiede un’attenzione speciale da parte della comunità internazionale, così come la terribile situazione della popolazione locale durante l’occupazione”, ha sottolineato il sindaco. Nell’ultimo mese sono state scoperte 25 nuove sepolture nel cimitero di Starokrymsky, con corpi accatastati su più strati e tombe individuali “simulate”. In totale, secondo il comune di Mariupol, da metà aprile, le truppe russe hanno seppellito almeno 16 mila residenti della città in fosse comuni, vicino ai villaggi di Stary Krym, Mangush e Vinohradne.

Le autorità di Zaporizhzhia: “Forte esplosione a Melitopol, ci sono feriti”

Una forte esplosione è avvenuta nel centro di Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia, e ha provocato dei feriti. Lo ha dichiarato questa mattina il membro del consiglio principale dell’amministrazione della regione di Zaporizhzhia, sotto il controllo delle truppe russe, Vladimir Rogov, sul proprio canale Telegram. “Oggi, verso le 7:40, una potente esplosione è stata udita proprio nel centro della città. Finestre e muri delle case tremavano vicino alle vie Bogdan Khmelnitsky, Sergey Kirov e Petr Doroshenko. Il centro della città era pieno di fumo nero”, ha scritto Rogov. A suo dire l’esplosione è stata un attacco terroristico, del quale “il regime di Kiev” è responsabile, senza tuttavia precisare il numero dei feriti o delle eventuali vittime.

Kherson: “Forze ucraine tentano senza successo di riconquistare la regione”

Le truppe ucraine hanno tentato per due volte, ma senza successo, di riconquistare la regione di Kherson. A riferirlo il vicegovernatore regionale, Kirill Stremousov, secondo cui negli ultimi giorni “le truppe ucraine hanno tentato due volte di sfondare la linea di difesa nella regione di Kherson vicino al villaggio di Davydov Brod, ma sono state sconfitte e hanno subito perdite molto pesanti. Hanno cercato di sfondare e impossessarsi della testa di ponte e tagliare i collegamenti con le regioni di Kherson e Zaporizhzhia”. Secondo il vicegovernatore, l’esercito ucraino ha lasciato almeno 70 dei suoi militari uccisi sul campo di battaglia dopo aver tentato l’offensiva nella regione di Kherson, perdendo, presumibilmente, circa 200 persone in totale, oltre a 20 unità di equipaggiamento.

