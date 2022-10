Turismo: nel mese di settembre ottimi risultati per il Nord-Ovest della Sardegna

Un settembre da record per il settore turistico del nord-ovest della Sardegna. 75.553 le presenze registrate, con un indice di riempimento delle camere ari all’82,51 per cento del totale. Nel 2019, nello stesso periodo dell’anno, l’indice di riempimento si era fermato al 76,30 per cento. Lo si evince dai dati diffusi da Federalberghi-Confcommercio. 23.754 le presenze italiane e 51.799 quelle straniere. Per gli italiani il soggiorno medio è stato di 2.79 giorni, mentre per gli stranieri di 3,37. La località più gettonata è stata Alghero, con un indice medio di riempimento delle camere dell’85,86 per cento, contro 82,21 per cento del 2019. Il resto del territorio, Sassari compresa, passa dal 66,95 per cento del 2019 al 72,85 per cento del 2022. Per Federalberghi-Confcommercio si tratta di un miglioramento importante rispetto al 2019 dopo gli anni difficili della pandemia con alcuni nei emersi dalle recensioni dei turisti, uno fra tutti lo stato generale delle strutture ricettive e il decoro delle località turistiche, specie ad agosto.

