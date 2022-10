Turismo: a Roma manca ancora un 50 per cento di flussi, i grandi eventi come attrattori

"Abbiamo risorse importanti in arrivo. Stiamo lavorando pancia a terra per fare il massimo e non sprecare l'opportunità che abbiamo" ha affermato il sindaco Roberto Gualtieri

Il settore turistico a Roma, come in tutta Italia, registra una lieve ripresa in vista delle festività di pasqua. Lo hanno confermato i dati diramati dalla Federalberghi di Roma dai quali è emerso che negli alberghi della Capitale e dell’area metropolitana, per il ponte pasquale, si stimano circa 235 mila arrivi e 583 mila presenze. I dati sono ben lontani dai livelli prepandemia: a fare il paragone, infatti, rispetto alla pasqua del 2019 gli arrivi sono -36,9 per cento e le presenze -39,5 per cento. All’appello mancano i flussi provenienti da “Russia, Cina, Sud est asiatico, Corea, Giappone che rappresentano circa il 50 per cento del turismo a Roma”, ha chiarito il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli.

Per far ripartire il settore turistico il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha elaborato – di concerto con la sua giunta e con la Regione Lazio – un piano di proposte che è stato presentato al tavolo interministeriale che vede coinvolti sia il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, sia quello del Lavoro, Andrea Orlando. Tuttavia Gualtieri ha assicurato: “Abbiamo fatto le nostre richieste. Chiediamo una attenzione particolare alla specificità di Roma come di tutte le città d’arte. Al tempo stesso sappiamo che dobbiamo anche fare la nostra parte. Non basta chiedere ad altri di aiutarci ma dobbiamo innanzitutto fare noi il massimo possibile. Abbiamo risorse importanti in arrivo con gli eventi straordinari. Stiamo lavorando pancia a terra per fare il massimo e non sprecare l’opportunità che abbiamo”.

Il settore dei grandi eventi è uno dei principali per la ripresa dei flussi. Non ne ha mai fatto mistero l’assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato, che ieri, all’Albergatore day di Roma, ha quindi colto l’occasione per annunciare: “I mondiali di skate sono assegnati a Roma”. Si terranno a fine giugno, per la localizzazione ci sono due ipotesi in ballo: lo skate park del Colle Oppio, fronte Colosseo, e quello di Ostia, fronte mare. Non è escluso che entrambi gli impianti possano essere coinvolti. Sono in corso interlocuzioni con gli organizzatori. A luglio, invece, inizia un intero mese dedicato all’alta moda a Roma. Si parte con il ritorno nella Capitale della maison Valentino, nata a Roma e diventata famosa a livello globale. Valentino presenterà la collezione autunno-inverno 2022-2023 in una sfilata fra Piazza di Spagna, Trinità dei Monti e Piazza Mignanelli l’otto luglio.

Anche un altro romano ha scelto la città natale per ripartire dopo due anni di pandemia: è Renato Zero. Sarà al Circo Massimo per quattro serate: 23, 24, 25 e 30 settembre. Riapriranno i battenti anche le storiche manifestazioni musicali: Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica e Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle. Prima però ci saranno gli Europei di nuoto, dieci giorni (11-21 agosto) tra il Foro italico e il Lido di Ostia. E nel 2023 sarà la volta del torneo di golf, Ryder cup, nel 2024 degli Europei di atletica. Fino all’atteso 2025, anno giubilare. “Roma, anche all’estero, appare ed emerge come una città con tante carte da giocare e c’è aspettativa verso un suo rilancio”, ha commentato Gualtieri.

