Turismo, a Roma camere occupate al 90 per cento: segna un più 18 per cento il fatturato nella ristorazione

Per il ponte del 25 aprile Roma ha fatto il tutto esaurito. Turisti stranieri, ma anche molti italiani, si sono riversati nella Capitale e hanno riempito camere di albergo e ristoranti, sia in città che sul litorale. Il lungo ponte primaverile, che va dal 21 aprile al primo maggio, ha già visto avverarsi i più rosei pronostici di ristoratori e albergatori: camere occupate al 90 per cento e il settore della ristorazione che registra un più 18 per cento di fatturato rispetto al 2022. E tra le fila degli imprenditori c’è già soddisfazione per i risultati ottenuti e speranza per i prossimi giorni di festa. Per quanto riguarda il settore alberghiero “il 25 aprile è andato bene con un tasso di riempimento delle camere intorno al 90 per cento”, ha spiegato il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, interpellato da “Agenzia Nova”. “Il ponte è andato molto bene e la città è stata davvero gettonata – ha sottolineato -. Abbiamo avuto un tasso di riempimento delle camere intorno al 90 per cento, e questa cosa speriamo si ripeta anche per il primo maggio. I presupposti ci sono anche se molte prenotazioni sono last minute e quindi è difficile fare previsioni. Per quanto riguarda la provenienza dei turisti – ha aggiunto – abbiamo avuto un 60 per cento di stranieri e un 40 per cento di italiani”.

Buoni i numeri anche per quanto riguarda il settore della ristorazione e dell’intrattenimento nella Capitale. “I dati relativi al 25 aprile sono positivi con un incremento del 18 per cento sul fatturato rispetto al 2022”, ha affermato il presidente della Fiepet Confesercenti Roma e Lazio, Claudio Pica. “Continua il trend che ha caratterizzato le festività pasquali e che, a questo punto, proseguirà anche per il primo maggio, sperando che non piova. Per ora le previsioni sono positive – ha aggiunto -. Ieri c’era molta gente in giro, con un flusso importante di turisti che si stanno riversando nelle città d’arte e con i romani che hanno voglia di uscire”. Nei prossimi giorni, quindi, complice l’arrivo della bella stagione la Capitale continuerà a essere meta prediletta di turisti e romani, con un trend che vede gli italiani, dopo il Covid, sempre più predisposti a rimanere in Italia per trascorrere le vacanze.

Il ponte lungo che va dal 21 aprile al primo maggio “è andato benissimo, con un boom di turisti in alberghi e ristoranti che hanno registrato il 95 per cento di presenze”, ha confermato il presidente della Fipe Confcommercio Roma, Sergio Paolantoni. “I ristoranti erano tutti aperti con il litorale romano preso d’assalto e anche i laghi. Noi eravamo pronti alla grande affluenza e tutto è andato mediamente bene, speriamo vada così fino al primo maggio. Nonostante le difficoltà del periodo, il mercato sta rispondendo bene, noi siamo pronti e ci siamo adeguati. Abbiamo avuto molti turisti italiani oltre ai tanti americani. Devo dire, infatti, che c’è una riscoperta dell’Italia da parte degli italiani: un fenomeno interessante”.

