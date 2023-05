Turchia: la scelta del nazionalista Ogan potrebbe rivelarsi decisiva per la vittoria di Erdogan

Il candidato nazionalista al primo turno delle elezioni presidenziali si è posizionato rispettivamente dopo il 49,51 per cento delle preferenze per Erdogan e dopo il 44,89 per cento dei consensi a favore di Kilicdaroglu

A meno di una settimana dal ballottaggio delle elezioni presidenziali in Turchia, il politico nazionalista Sinan Ogan, che nella prima tornata elettorale era arrivato terzo, ha annunciato il suo sostegno alla candidatura del presidente della Repubblica in carica, Recep Tayyip Erdogan, capo del Partito islamico Giustizia e Sviluppo (Akp). Lo ha dichiarato Ogan in una conferenza stampa di oggi, in vista del secondo turno di domenica 28 maggio che vedrà sfidarsi Erdogan e il principale leader dell’opposizione, Kemal Kilicdaroglu, capo del Partito popolare repubblicano (Chp). Ogan, candidato nazionalista che ha ottenuto il 5,16 per cento dei consensi che valgono 2,83 milioni di voti, si è posizionato rispettivamente dopo il 49,51 per cento delle preferenze (27,08 milioni di voti) per Erdogan e dopo il 44,89 per cento dei consensi (24,56 milioni di voti) a favore di Kilicdaroglu. Ogan, leader della destra secolare, nonostante in passato abbia avuto alcuni dissidi con l’attuale capo dello Stato, al punto da rifiutare un’alleanza con l’Akp, ha sempre condiviso con il candidato islamista posizioni rigide su alcuni temi tra cui l’immigrazione, l’accoglienza dei profughi siriani e le minoranze curde nel Paese.

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Ogan ha sottolineato l’importanza di assumere una posizione più dura contro il “terrorismo” e per il rimpatrio degli immigrati siriani e ha aggiunto di essere d’accordo su questi punti con Erdogan. L’obiettivo condiviso è quello di “prendere tutte le misure necessarie per il rimpatrio degli immigrati in tempi brevi”. Il candidato nazionalista ha anche sottolineato che “l’alleanza con Erdogan era necessaria per la stabilità del Paese” e ha precisato di “non aver mai negoziato con nessuna delle alleanze”. La scelta di Ogan ha molto probabilmente posto fine all’Alleanza ancestrale da lui guidata. Alcuni partiti, infatti, hanno già annunciato di voler uscire dalla coalizione e che voteranno in maniera autonoma al secondo turno delle elezioni presidenziali. “L’Alleanza ancestrale può dirsi ufficialmente conclusa”, aveva dichiarato il leader del Partito della giustizia, Vecdet Oz, in un’intervista televisiva di ieri, domenica 21 maggio, nella quale aveva dichiarato che “ogni parte prenderà la propria decisione”. “Io seguirò la scelta che prenderà il presidente del Partito della Vittoria, Umit Ozdag”, ha sottolineato Oz, aggiungendo che “Ogan può agire come vuole”. Oz aveva annunciato il suo sostegno a Kemal Kilicdaroglu. Ozdag, fondatore dell’Alleanza ancestrale e presidente del Partito della Vittoria, annuncerà alle 10 (ora locale) di domani, martedì 23 maggio, la sua posizione attraverso una conferenza stampa.

Vale la pena sottolineare che le province dove Ogan ha collezionato una buona percentuale di voto sono quasi sempre le stesse in cui Erdogan ha registrato maggiori consensi, ovvero le province che si trovano nella parte centrale e rurale della Turchia. A Istanbul, dove più di 10 milioni di persone hanno espresso il proprio voto, Erdogan si è imposto con una percentuale di preferenze pari quasi al 47 per cento, sotto di due punti rispetto a Kilicdaroglu, che ha ricevuto quasi il 49 per cento dei voti. In questa provincia, in vista del ballottaggio del 28, se l’elettorato di Ogan dovesse sostenere la scelta del suo leader di votare Erdogan, potrebbe contribuire con una percentuale di circa il 6,5 per cento. Le province dove Ogan ha ottenuto una percentuale di voto più alta sono quelle di Bilecik (circa l’8 per cento di voti), di Eskisehir (7,3 per cento), di Karaman (7,9 per cento) e quella orientale di Igdir (11,94 per cento), dove è nato il candidato: l’elettorale di queste province tutte insieme, tuttavia, non supera gli 800 mila aventi diritto, pari a circa la metà dei voti che Ogan ha raccolto nella sola Istanbul, dove il candidato nazionalista ha ottenuto il 4,91 per cento delle preferenze al primo turno.

Nelle quattro province roccaforte di Ogan, l’elettorato conservatore si è diviso tra quest’ultimo ed Erdogan. A eccezione della provincia di Eskisehir, dove il numero di elettori ha superato i 626 mila, le altre province che hanno manifestato sostegno al candidato nazionalista hanno registrato un numero minore di elettori (a Karamam sono stati stimati 168 mila elettori e a Igdir quasi 106 mila), che dunque eserciterà un peso meno incisivo nel ballottaggio finale. Chiaramente, Ogan è poco popolare – per non dire odiato – nelle province a maggioranza curda. Del resto, lo stesso leader nazionalista aveva proposto l’eliminazione di tutti i partiti filo curdi dalla vita politica turca a pochi giorni dal voto: una posizione, quest’ultima, senza dubbio compatibile con quella di Erdogan. Al contrario, la candidatura di Kilicdaroglu è sostenuta, seppur in maniera non ufficiale, dal Partito democratico popolare (Hdp) di orientamento filo-curdo.

