Inflazione mai così alta da 24 anni mentre Erdogan è sempre più attivo sulla scena internazionale

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sta cercando di affrontare la forte crisi economica che sta colpendo la Turchia, puntando sul ruolo sempre più imprescindibile del Paese a livello internazionale e con l’apertura dei rapporti con gli ormai ex rivali del Golfo – Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti – nel tentativo di cementare la sua rielezione alle presidenziali del giugno 2023. Un rapporto pubblicato oggi dall’istituto nazionale di statistica della Turchia, TurkStat, ha affermato che l’inflazione su base annua del Paese anatolico ha raggiunto nel mese di maggio il 73,5 per cento. La cifra è la più alta da 24 anni e va al momento a culminare la traiettoria negativa dell’economia turca, confermando la fragile situazione in cui versa il Paese. A fine aprile, Sahap Kavcioglu, il governatore della Banca centrale della Turchia, aveva dichiarato che lo stesso istituto bancario aveva aumentato le proprie previsioni del tasso di inflazione annuale a fine del 2022 al 42,8 per cento, dal 23 per cento di gennaio, in una revisione resa necessaria dall’impatto del conflitto in Ucraina sull’economia turca. La crisi economica che si protrae dal 2018 con la svalutazione della lira turca ed è proseguita con la pandemia da coronavirus del biennio 2020-2021, ha avuto degli effetti a livello politico sia sul governo del Paese che sul gradimento del presidente Erdogan.

A gennaio, un sondaggio condotto da Metropoll Research ha mostrato come il tasso di approvazione per Erdogan fosse al 38,6 per cento, dietro quello di potenziali rivali, come i sindaci di Ankara e Istanbul, Mansur Yavas e Ekrem Imamoglu, – rispettivamente con il 60 e il 51 per cento del gradimento -, entrambi esponenti della coalizione di opposizione formata dal Partito popolare repubblicano (Chp) e dal Partito buono. Secondo un sondaggio condotto nello stesso periodo dal Sosyo Politik Field Research Center, è calato anche il sostegno al Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp), formazione politica di Erdogan, sceso al 27 per cento rispetto al 37 per cento raggiunto alle ultime elezioni parlamentari del 2018. In entrambi i casi, si tratta del tasso di gradimento più basso dal 2015. Gli stessi istituti di ricerca, hanno anche dimostrato che oltre il 50 per cento dei turchi ritiene la crisi economica il principale problema del Paese, mentre il 36,7 per cento degli intervistati (da Metropoll) ha ritenuto maggiormente adeguata a gestire la crisi un’alleanza dei partiti di opposizione.

Per non subire il peso dell’economia sul piano politico, Erdogan ha adottato una strategia di ampio respiro che affronta la crisi su più livelli. Nonostante l’aumento dell’inflazione e del tasso di cambio con il dollaro statunitense – 16,5 lire turche per dollaro Usa -, l’economia turca ha registrato dei miglioramenti su cui Ankara sta ora puntando: nel primo trimestre del 2022, il Prodotto interno lordo (Pil) ha registrato una crescita del 7,3 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2021. Un dato che secondo il ministro del Commercio di Ankara, Mehmet Mus, è trainato dalla crescita dell’export. L’ultimo rapporto del ministero del Commercio sulle esportazioni nazionali (aprile 2022), ha mostrato una crescita delle esportazioni del 19,4 per cento nell’aprile del 2021. Anche l’agenzia di rating statunitense Moody’s ha individuato nel basso costo delle esportazioni – dovuto al sistema infrastrutturale sviluppato e ai costi di produzione competitivi – uno dei pilastri dell’economia turca.

In tal senso, Erdogan da un lato continua a mantenere il tasso di interesse al 14 per cento, favorendo i bassi prezzi di produzione, dall’altro si sta impegnando a trovare sbocchi per i prodotti turchi su nuovi mercati. Da diversi mesi, ad esempio, Ankara si sta riavvicinando alle potenze del Golfo, soprattutto Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, con cui ha firmato accordi per agevolare il commercio, ma anche gli investimenti degli arabi nel Paese anatolico. Un passo che ha sancito la fine degli anni di gelo seguiti all’appoggio turco alla Fratellanza musulmana e all’embargo nei confronti del Qatar, durato dal giugno 2017 al gennaio 2021, da parte delle due monarchie del Golfo insieme a Bahrein ed Egitto, e che ha aperto nuove prospettiva di crescita commerciali e relazionali.

Erdogan e la Turchia stanno inoltre riscuotendo particolare attenzione in ambito internazionale, un altro fattore che potrebbe consolidare il supporto al presidente turco nonostante la crisi economica. La strategia di Erdogan prevede un certo livello di attivismo sugli scenari internazionali. Dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia del 24 febbraio, Ankara ha svolto un importante ruolo di mediazione tra Kiev e Mosca risultando l’unico attore della Nato a lasciare la porta aperta alla diplomazia, con un lavoro lento e costante che punta ad organizzare incontri di alto livello tra le parti in conflitto, come successo con l’incontro tra ministri degli Esteri ospitato a Istanbul. Sul fronte interno, invece, le questioni di sicurezza della Turchia sono tornate a dominare l’opinione pubblica turca.

In particolare, Ankara sta rivitalizzando il conflitto con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e i suoi alleati regionali, come le milizie yazide in Iraq e le Unità di difesa dei popoli (Ypg), alleati della Coalizione globale anti-Daesh, in Siria. Tutti gruppi armati considerati dalla Turchia organizzazioni terroristiche. Ad aprile, Erdogan ha infatti ordinato un’operazione militare nel nord-ovest dell’Iraq, pur senza l’appoggio di Baghdad, con lo scopo di distruggere la rete locale del Pkk. Le operazioni, ormai in corso da settimane, hanno portato all’uccisione di decine di miliziani curdi e all’occupazione di alcune zone strategiche della regione.

La questione della sicurezza nazionale turca è stata inoltre portata all’attenzione della comunità internazionale anche al blocco imposto da Ankara all’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. I due Paesi scandinavi, infatti, sono stati accusati dalla Turchia di ospitare organizzazioni legate al Pkk, oltre che di finanziare le Ypg in Siria e di ospitare esponenti di spicco del movimento Hizmet (denominata dal governo turco Fethullah Terrorist Organization, Feto), guidato dal predicatore turco Fethullah Gulen, il quale è accusato da Ankara di aver ordito il tentato golpe del 2016. Mentre Erdogan pretende dagli alleati atlantici e da Helsinki e Stoccolma garanzie dal punto di vista securitario, il presidente della Turchia ha annunciato una nuova operazione militare nel nord della Siria, a Manjib e Tel Rifat, con lo scopo di creare il corridoio di sicurezza – un cuscinetto al confine tra Turchia e Siria -, lungo 120 chilometri e profondo 30, necessario a proteggere la frontiera meridionale del Paese anatolico.

Alla questione del terrorismo, si aggiungono anche le tensioni con Atene dovute allo scambio di accuse tra Erdogan e il premier greco Kyriakos Mitsotakis, con quest’ultimo che ha invitato gli Stati Uniti a non fornire velivoli da combattimento F-16 alla Turchia, a causa dei crescenti movimenti nell’area contesa intorno alle isole dell’Egeo, denotando un tentativo di Ankara di sviare l’attenzione dell’opinione pubblica turca dalla crisi economica agli interessi geopolitici nazionali. L’intera dottrina politica di Erdogan è stata caratterizzata negli anni passati da un rafforzamento dell’identità nazionale, con decisioni che vanno dal cambiamento dello status di Santa Sofia, a Istanbul, da museo a moschea (2018), alla richiesta avanzata ieri alle Nazioni unite di vedere nelle sedi ufficiali la dicitura Turkiye, come viene pronunciato in turco, e non più nelle derivazioni nelle varie lingue.

