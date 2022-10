Turchia: il conflitto in Ucraina e l’inflazione accelerano la spirale economica negativa

La crisi economica e finanziaria che dal 2018 tiene Ankara sotto scacco non accenna a diminuire d’intensità , a causa anche degli sconvolgimenti globali e regionali degli ultimi mesi. Nonostante gli sforzi messi in atto dalla classe dirigente della Turchia per diminuire l’impatto della crisi sull’economia nazionale e quella domestica dei turchi, soprattutto da parte del capo dello Stato Recep Tayyip Erdogan, la traiettoria economico-finanziaria del Paese mostra prospettive tutt’altro che rosee. Diversi rapporti e previsioni, infatti, mettono in luce l’impatto subito dai comuni cittadini e da interi settori dell’economia turca.

Nella giornata di ieri, 4 aprile, Mehmet Isler, il capo dell’Associazione degli imprenditori del settore turistico dell’Egeo, ha dichiarato che l’attuale conflitto in Ucraina costerà alla Turchia, quest’estate, circa dieci milioni di turisti. Nello specifico, ci si aspetta un numero di visite turistiche decisamente inferiore ai due milioni di turisti ucraini e i cinque milioni di russi che l’anno scorso hanno rappresentato il 27,3 per cento dei visitatori nel Paese anatolico. Lo stesso Isler ha dichiarato che “i tre milioni di ucraini che ci aspettavamo visitassero la Turchia saranno impossibilitati a recarsi nel Paese e se l’attuale situazione inerente al conflitto in Ucraina non dovesse progredire verso una pace o almeno una tregua i turisti russi saranno solo il 30 per cento di quelli che ci aspettavamo (sono stati stimati intorno ai sette milioni di visitatori). Le stesse sanzioni fortemente volute dai Paesi occidentali nei confronti del Cremlino – e che Ankara è decisa a non applicare per ragioni economiche, diplomatiche e commerciali – producono e continueranno a produrre un significativo impatto sulle possibilità economiche del cittadino russo medio che si rifletterà in maniera indiretta sulla Turchia, diminuendone appunto gli introiti derivanti dal settore turistico.

Nel novembre 2021, l’agenzia di stampa turca “Anadolu” aveva dichiarato che Ankara si aspettava circa 22 miliardi di dollari statunitensi provenienti dal settore del turismo, stimando le visite di cittadini stranieri nel Paese anatolico a più di 28 milioni di persone. Le aspettative semi-ufficiali dell’agenzia turca riflettevano i dati e le previsioni pubblicate dall’Ocse nel periodo pre-pandemico. Infatti, negli ultimi rapporti veniva evidenziato come il settore turistico della Turchia fosse tra i principali traini di un’eventuale crescita economica nazionale: nel 2018 (ultimi dati Ocse disponibili), il settore turistico offriva impiego a circa 2,2 milioni di turchi, con un’incidenza del 7,7 per cento sul totale degli impiegati a livello nazionale e del 3,8 per cento sul Prodotto interno lordo (Pil). La pandemia globale da coronavirus del 2020 e le conseguenti restrizioni sui viaggiatori provenienti da Paesi esteri hanno ovviamente ridimensionato il settore nel periodo compreso tra il febbraio e il dicembre 2020. I danni settoriali causati dal conflitto in Ucraina aggravano la situazione e pongono seri limiti alla possibilità di ripresa, almeno nell’anno corrente, di uno dei settori chiave dell’economia turca.

La crisi del settore turistico, insieme all’aumento dell’inflazione – del 61,14 (il livello più alto dal 2012) per cento secondo il rapporto pubblicato il 4 aprile da TurkStat, l’istituto nazionale di statistica -, mette in serie difficoltà la popolazione turca. Sempre il 4 aprile, un sondaggio condotto dall’istituto di Ricerca economica di Istanbul (Rei) su un campione rappresentativo della popolazione che ha coinvolto diverse province del Paese ha mostrato come il 59 per cento dei turchi “non arriva a fine mese”, ovvero che ha difficoltà a coprire le proprie spese mensili con le loro entrate – solo il 7 per cento ha dichiarato di avere entrate economiche superiori alle uscite su base mensile, mentre il 27 per cento ha dichiarato che le proprie entrate riescono a coprire le spese mensili e poco altro (il resto del campione sui colloca tra il secondo e il terzo gruppi di risultati). Se si considera l’attendibilità della ricerca – con le dovute precauzioni statistiche da tenere in considerazione quando si parla di un campione rappresentativo di una popolazione così vasta – significherebbe che su 85.930.122 abitanti (elaborazione Worldmeter su dati della Nazioni unite), oltre 50 milioni di persone non sono in grado di provvedere alle proprie spese unicamente con le entrate mensili. Per quanto va tenuto in considerazione che tali calcoli non possono misurare il volume dell’economia sommersa (entrate in nero), il dato appare comunque indicativo di una situazione economica difficile.

Inoltre, il dato emerso dalla ricerca del Rei va incrociato con la decrescita del Pil nominale della Turchia: dal 2013, quando il Pil pro-capite si attestava sui 12,614 dollari statunitensi, nel 2020 era sceso a 8,536 (dati della Banca mondiale), con ovvie previsioni in negativo per il periodo compreso tra il 2020 e il 2022, su cui non sono stati rilasciati dati.In questo contesto, appare più chiara la necessità di Ankara di proporsi come mediatore tra Kiev e Mosca, mantenendo un certo grado di neutralità e allineamento con i Paesi alleati della Nato ma preservando anche le ottime relazioni economico-commerciali sviluppate negli ultimi anni sia con la Russia, sia con l’Ucraina.

