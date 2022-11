Turchia-Arabia Saudita: Erdogan incontra a Gedda re Salman e principe ereditario Mohammed bin Salman

In una nota sul suo profilo Twitter, Erdogan ha sottolineato che i due Paesi “stanno portando avanti i necessari sforzi per far progredire tutti i tipi relazioni: politiche, militari ed economiche con l’obiettivo di dare il via a una nuova era nei rapporti bilaterali”

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha incontrato ieri a Gedda il re saudita Salmam bin Abdulaziz e l’erede al trono Mohammed bin Salman, in quello che ha rappresentato il primo incontro con la leadership saudita dall’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi a Istanbul nel novembre del 2018. In una nota sul suo profilo Twitter, Erdogan ha sottolineato che i due Paesi “stanno portando avanti i necessari sforzi per far progredire tutti i tipi relazioni: politiche, militari ed economiche con l’obiettivo di dare il via a una nuova era nei rapporti bilaterali”. Secondo quanto riferisce la stampa turca i due incontri separati con il sovrano e il principe ereditario saudita sono avvenuti a porte chiuse. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, è giunto ieri sera in Arabia Saudita. Erdogan e la sua delegazione sono atterrate all’aeroporto internazionale King Abdulaziz di King Abdulaziz di Gedda, seconda città del Paese, dove è stato stato accolto dal governatore della Mecca, Khalid al Faisal, dall’ambasciatore turco a Riad, Fatih Ulusoy e dal rappresentante permanente della Turchia presso l’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic), Mehmet Metin Eker. Nella sua missione Erdodan è accompagnato dai ministri della Giustizia, Tesoro, Interno, Cultura, Difesa, Salute e Commercio, rispettivamente Bekir Bozdag, Nureddin Nebati, Suleyman Soylu, Mehmet Nuri Ersoy, Hulusi Akar, Fahrettin Koca, Mehmet Mus. Fanno parte della delegazione anche il vicepresidente del partito Giustizia e sviluppo (Akp), Binali Yildirim, il capo dei servizi segreti Hakan Fidan, il direttore delle comunicazioni presidenziali Fahrettin Altun, il portavoce presidenziale Ibrahim Kalin, il responsabile degli affari amministrativi Metin Kiratli e il segretario privato presidenziale Hasan Dogan.

Il presidente Erdogan ha affermato ieri parlando ai giornalisti prima della sua partenza per il regno saudita: “Credo e vedo che è nel nostro comune interesse aumentare la nostra cooperazione con l’Arabia Saudita in aree come salute, energia, sicurezza alimentare, tecnologie agricole, industria della difesa e finanza”. Sottolineando che il Ramadan non è solo un mese di digiuno, ma anche un mese di “solidarietà, amicizia e fratellanza”, Erdogan ha affermato: “Con questa consapevolezza come Turchia, ci sforziamo sinceramente di garantire la pace nella nostra regione, di risolvere i problemi attraverso il dialogo e la diplomazia, e per porre fine ai conflitti”. Erdogan ha sottolineato che la sua visita è una manifestazione della “volontà comune di iniziare una nuova era di cooperazione”. “Sono particolarmente lieto che Hajj e Umrah (i due pellegrinaggi alla Mecca) ricominceranno quest’anno. Il nostro Paese avrà una quota di 37.770 persone quest’anno”, ha dichiarato Erdogan, aggiungendo che durante i colloqui con la leadership saudita verranno esaminati “tutti gli aspetti delle relazioni turco-saudite”, precisando che saranno anche affrontati “gli sviluppi regionali e internazionali”. Erdogan ha precisato che la Turchia considera la stabilità e la sicurezza del Golfo vitale per la sua “stessa sicurezza”. “In questo periodo in cui le minacce stanno diventando sempre più complesse, il dialogo e la cooperazione sono essenziali per la sicurezza e la stabilità di tutta la nostra regione”, ha affermato il presidente turco. Affermando di aver condannato ancora una volta gli attacchi di droni e missili contro l’Arabia Saudita da parte dei ribelli sciiti Houthi, Erdogan ha aggiunto: “Sottolineo in ogni occasione che siamo contro ogni forma di terrorismo, e in particolare attribuiamo molta importanza alla cooperazione contro il terrorismo insieme ai Paesi della nostra regione. Spero che la mia visita ci aiuterà a rafforzare ulteriormente le nostre relazioni sulla base della fiducia e rispetto reciproco. Credo che con i nostri sforzi congiunti, porteremo eleveremo le nostre relazioni rispetto a quanto avvenuto in passato”.

La visita di Erdogan in Arabia Saudita è la prima nel regno del Golfo dopo l’uccisione del giornalista saudita, Jamal Khashoggi, all’interno del consolato di Riad a Istanbul nel novembre 2018 che ha portato ad un gelo tra i due Paesi e ad un crollo del commercio bilaterale. La visita di Erdogan in Arabia Saudita giunge mentre il governo turco sta cercando di rafforzare il commercio e attirare investimenti da parte dei Paesi del Golfo, in particolare Arabia Saudita ed Emirati. L’obiettivo è di Ankara è quello di tamponare le conseguenze della crisi economica e valutaria che sta colpendo la Turchia e che si è aggravata con la guerra in Ucraina. Il Paese ha registrato nel mese di marzo un tasso di inflazione annuale del 61,14 per cento, il più alto negli ultimi 20 anni, con i prezzi dei trasporti e dei generi alimentari che sono aumentati in un anno del 99, 12 e del 70,33 per cento. Nel frattempo, l’invasione russa dell’Ucraina ha visto un aumento dei prezzi di gas, petrolio e grano. L’inflazione galoppante della Turchia segue anche una serie di tagli dei tassi di interesse alla fine dello scorso anno, in quella che è una strategia espressamente voluta da Erdogan contro l’alto costo del denaro. La gestione della crisi economica potrebbe costare cara al presidente turco che cerca una rielezione alle elezioni presidenziali del giugno 2023, rendendo fondamentale un rapporto con Arabia Saudita ed Emirati che, anche grazie agli alti prezzi del petrolio, stanno ottenendo alti guadagni dalla crisi in Ucraina. Il governo di Ankara spera infatti che il riavvicinamento aiuterà a riportare il commercio ai livelli precedenti e ad aumentare gli investimenti sauditi in Turchia.

Il rilancio del commercio bilaterale e degli investimenti è uno dei temi al centro della visita al pari della cooperazione in campo militare. Lo scorso 27 aprile, il ministro delle Finanze turco Nureddin Nebati ha avuto un colloquio in videoconferenza con l’omologo saudita, Mohammed al Jadaan “Ci siamo scambiati idee nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti al fine di sviluppare la cooperazione tra i nostri Paesi”, ha affermato Nebati su Twitter. Le esportazioni turche in Arabia Saudita, un tempo mercato chiave per la Turchia, sono crollate alla fine del 2020, in coincidenza con quello che gli esportatori turchi hanno definito un boicottaggio non ufficiale. L’anno scorso, le esportazioni turche sono state poco più di 200 milioni, in netto calo rispetto a circa 3,2 miliardi nel 2019, secondo i dati ufficiali turchi.

Arabia Saudita e Turchia hanno avviato a partire dal 2021 un processo di normalizzazione delle relazioni, in particolare dopo che Riad – insieme a Bahrein, Emirati ed Egitto – ha revocato l’embargo nei confronti del Qatar in corso dal giugno 2017. Dopo che i colloqui, iniziati a livello tecnico, sono stati spostati sul terreno politico, sono stati fatti i preparativi per gli incontri dei leader dei due Paesi. Lo scorso 7 aprile, la Turchia ha deciso di di sospendere il processo nel caso di 26 imputati per l’omicidio di Khashoggi nel consolato generale di Istanbul e di trasferire il fascicolo in Arabia Saudita. L’opposizione al presidente Erdogan ha criticato la decisione, affermando che questo passo è stato compiuto a causa della necessità della Turchia di creare afflussi di valuta estera per sostenere la svalutazione della lira turca. Turchia e Arabia Saudita stanno lavorando da mesi a un riavvicinamento che rientra in un più ampio riallineamento dei Paesi del Medio Oriente che stanno lavorando per sanare le loro divisioni e creare nuove equilibri, in concomitanza con il disimpegno degli Stati Uniti dalla regione. Il rilancio nei rapporti con l’Arabia Saudita segue il riavvicinamento storico tra la Turchia e gli Emirati Arabi Uniti che alla fine del 2021 ha sbloccato accordi per miliardi di dollari tra i due Paesi. Gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato uno scambio di valuta da 4,9 miliardi di dollari con la Turchia a gennaio, offrendo il supporto tanto necessario alla lira turca sotto pressione dei mercati internazionali. Gli Emirati Arabi Uniti hanno delineato inoltre i piani per un fondo da 10 miliardi di dollari per sostenere gli investimenti, mentre cercano di raddoppiare il commercio bilaterale.

