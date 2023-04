Tunisia, Triulzi (La Sapienza) a Nova: “Ecco perché un intervento della Cina non sarebbe positivo”

Un intervento di Pechino per salvare la Tunisia dal collasso economico “non sarebbe un fatto positivo”, perché il Paese nordafricano diventerebbe una facile preda di una nazione “molto ordinata e organizzata” come la Cina, interessata per lo più ad acquisire porti e infrastrutture per incrementare il proprio commercio estero in Africa e nel Mediterraneo. Lo afferma ad “Agenzia Nova” Umberto Triulzi, professore ordinario di Politica Economica all’Università di Roma “La Sapienza”. “La Tunisia oggi ha certamente bisogno di un aiuto finanziario. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) per ora non sembra disponibile a concedere prestiti per quasi 2 miliardi di dollari, perché la Tunisia non ha fatto le riforme che gli erano state richieste e non fornisce sufficienti garanzie”, riferisce Triulzi, spiegando come l’economia tunisina versi in condizioni decisamente difficili. “Ha una forte dipendenza oggi dalle importazioni estere, un importante deficit commerciale, non ha diversificato a sufficienza la propria economia, l’inflazione è al 10 per cento, il debito pubblico attorno al 19 per cento del Prodotto interno lordo e la disoccupazione è al 15 per cento. La struttura sociale del Paese risente di tutti questi problemi irrisolti”, aggiunge il professore.

L’Italia sta cercando di convincere Stati Uniti, Germania e Francia a sbloccare le prime rate del maxi-finanziamento da 1,9 miliardi di dollari del Fondo monetario internazionale ed evitare, almeno momentaneamente, il fallimento del Paese nordafricano con annesso effetto domino dagli esiti imprevedibili, tanto in Europa quanto in Nord Africa. Da parte sua, la Tunisia sta tentando di avviare un programma di riforme che includa una riduzione della spesa pubblica che però vuol essere graduale e progressiva: il radicale taglio dei sussidi, il blocco dei salari pubblici e la privatizzazione delle compagnie pubbliche come chiesto dall’Fmi, rispondono dall’amministrazione di Cartagine, non farebbe che acuire la povertà, aumentare il fenomeno dell’emigrazione illegale verso l’Europa e alimentare le proteste del potente sindacato Ugtt. Lo stesso presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha definito “inaccettabili” i “dettami” imposti alla Tunisia dall’istituzione finanziaria con sede a Washington. “Io credo – aggiunge Triulzi – che si debba trovare un compromesso e l’Italia, ma anche la Francia e l’Ue, si stanno attivando in tal senso. La Tunisia deve fare le riforme che le sono richieste, ma allo stesso tempo i Paesi più vicini devono aiutarla a trovare un compromesso per ammodernare il Paese e consentirgli di ricevere prestiti, senza i quali la situazione non può che peggiorare”.

Secondo Triulzi, infatti, la Tunisia non ha le risorse per fare fronte al deficit pubblico e alla bilancia dei pagamenti. “E’ veramente una situazione complicata. Non vedo soluzioni immaginabili se non attraverso un’attenta cooperazione con i Paesi più impegnati nei confronti della Tunisia”, riferisce il professore dell’Università “La Sapienza”. “Bisognerebbe istituire un gruppo, un tavolo di lavoro per discutere delle riforme che la Tunisia deve intraprendere senza penalizzare troppo un Paese che ha vissuto 40 anni di assenza di democrazia e di visione economica”, afferma ancora Triulzi, sottolineando come il Paese rivierasco abbia puntato troppo sul turismo e sull’esportazione di qualche materia prima, come ad esempio i fosfati. “Ma non è questo il futuro del Paese. La Tunisia ha 12 milioni di abitanti e presenta grandi prospettive. Tuttavia, la gestione economica e politica di questo Paese è stata pessima”, commenta ancora Triulzi.

Nei giorni scorsi, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha affermato che la Cina è favorevole all’ingresso della Tunisia nel gruppo dei Brics. A detta del portavoce cinese, Pechino sostiene “la promozione di discussioni tra i membri Brics sul processo di espansione”. Le parole di Wang Wenbin erano giunte dopo che Mahmoud Ben Mabrouk, portavoce del Percorso del 25 luglio (formato dai sostenitori del presidente Saied) aveva dichiarato che per uscire dall’attuale crisi economica, la Tunisia intende rivolgersi al gruppo dei Brics e aderire all’iniziativa cinese della Nuova vie della seta (Belt and Road Initiative, Bri). Un recente rapporto dell’Osservatorio tunisini per l’economia, organizzazione non governativa con sede a Tunisi, ipotizza tre strade per ricevere prestiti internazionali al di fuori dei canali dell’Fmi: il mercato bilaterale, dove gli Stati presteranno denaro a tale Stato; il mercato multilaterale, dove le istituzioni finanziarie internazionali (come l’Fmi, la Banca mondiale ma anche la Banca africana di sviluppo) prestano denaro allo Stato; e il mercato finanziario internazionale.

“Nel rapporto, tuttavia, non c’è nessuna motivazione per la quale gli intermediari finanziari debbano prestare soldi alla Tunisia, che sia sotto forma di prestiti bilaterali o internazionali. La capacità di finanziamento è sempre commisurata alla capacità di restituire i prestiti. Perché ciò avvenga, è necessario attivare un processo di riforma economica e politica nel Paese”, commenta Triulzi. Il documento dell’Osservatorio tunisino “sostiene chiaramente che la Tunisia oggi debba diversificare le fonti di approvvigionamento di prestiti internazionali e non accettare le condizioni dell’Fmi e della Banca mondiale, che tra l’altro ha sospeso i programmi nel Paese”. La speranza di chi ha redatto il rapporto è di “avere risorse da altri Paesi interessati all’area, il primo dei quali è sicuramente la Cina, ma anche dalla Russia che però in questo momento, data la guerra in Ucraina, difficilmente potrebbe intervenire”. Eppure, avverte il professore, la Cina “ha una politica molto mirata nei confronti dell’area. Acquisisce i porti e le infrastrutture dai quali potrebbe trarre vantaggio, controllando le catene di approvvigionamento per espandere il suo commercio estero”. Ecco perché un intervento di Pechino “non sarebbe un fatto positivo: un Paese disordinato e mal governato come la Tunisia sarebbe facile preda di un Paese molto ordinato e organizzato come la Cina”, conclude il professore.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram