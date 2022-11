Tunisia: “si” alla nuova Costituzione, Saied vince la scommessa del presidenzialismo

Ancorché con una bassa affluenza alle urne, il presidente della Repubblica di Tunisia, Kais Saied, riesce a ottenere una forte conferma della sua linea che introduce il presidenzialismo puro e che dovrebbe consentirgli di governare con facilità. Come ampiamente previsto, infatti, il referendum sulla Costituzione per una “nuova Repubblica” voluto dal capo dello Stato è stato approvato dalla stragrande maggioranza degli elettori che si sono recati alle urne: il 94,60 per cento dei votanti ha barrato la casella del “si”, mentre il 5,40 per cento ha espresso parere negativo, secondo i dati preliminari ufficiali della commissione elettorale. Il tasso di affluenza è stato del 30,5 per cento, un dato basso su cui ha pesato il boicottaggio dell’opposizione, ma non essendoci un quorum minimo la nuova bozza di Costituzione è stata approvata. Così, il presidente vince la sfida lanciata dal partito islamista Ennahda e dal capo dell’Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt), potente sindacato del Paese nordafricano, e avvia verso la stabilizzazione un Paese che, dopo la primavera araba e la disastrosa esperienza di otto governi in dieci anni, non usciva più dalla precarietà.

La nuova Costituzione del Paese, nonostante le critiche di autocrazia, si prefigge l’obiettivo di rendere la Tunisia più stabile politicamente e finanziariamente. Uno questo scenario, quest’ultimo, che dovrebbe avere un impatto positivo in Italia per almeno due motivi: i flussi migratori e l’approvvigionamento energetico. Secondo i dati riportati dal ministero dell’Interno italiano, aggiornati al 25 luglio, i migranti di origine tunisina giunti in Italia nel 2022 sono stati pari a 6.731, su un totale di 36.773 individui, il che pone la Tunisia al primo posto tra le nazionalità dichiarate al momento dello sbarco. Il territorio tunisino ospita poi il gasdotto Transmed, conosciuto anche come gasdotto Enrico Mattei, che collega Algeria e Italia passando appunto per la Tunisia. E con la strategia di affrancamento dal gas russo del governo italiano, l’Algeria è oggi il primo fornitore di gas del nostro Paese.

La principale sfida della “nuova Repubblica” tunisina è prima di tutto economica. Il Paese rivierasco deve far quadrare i conti al più presto se vuole evitare un default dalle conseguenze drammatiche. Una boccata d’ossigeno potrebbe presto arrivare da un maxi-prestito da 4 miliardi di euro fornito dal Fondo monetario internazionale (Fmi). I colloqui tra le parti stanno “andando bene, e continueranno nelle prossime settimane”, ha detto Bjorn Rother, che ha guidato una delegazione nel Paese dal 4 al 18 luglio. “Le autorità hanno fatto progressi significativi nell’attuazione dell’agenda economica, garantendo un buon livello di coordinamento tra ministeri e agenzie: la pandemia e la guerra in Ucraina hanno impattato negativamente sul Paese, aggravando ulteriormente le debolezze strutturali che ancora caratterizzano l’economia nazionale”, ha detto, aggiungendo che le prospettive di breve termine sono “sfidanti, dal momento che il rialzo dei prezzi alimentari e dell’energia determinerà probabilmente un rallentamento della crescita”. Particolarmente importante, ha continuato Rother, sarà l’attuazione delle riforme tese a rafforzare l’equità fiscale e le garanzie sociali, oltre al contenimento della spesa pubblica.

Il via libera al prestito dall’Fmi dopo l’esito del referendum sembra ora più vicino, ma il prezzo che dovrà pagare la popolazione potrebbe essere salato e comunque 4 miliardi di dollari non sono sufficienti. La massa salariale dei 680 mila dipendenti pubblici tunisini pesa per il 15-20 per cento del Prodotto interno lordo e “mangia” circa metà del budget. Il Fondo chiede alla Tunisia di ridurre la spesa pubblica, tagliando sussidi e dipendenti pubblici, ma l’Unione generale tunisina del lavoro, il sindacato premio Nobel della pace nel 2015, si oppone. Con la nuova Costituzione, però, il presidente Saied potrebbe avere la forza di attuare riforme, anche dolorose.

Da segnalare, intanto, la reazione dell’Unione europea, che ha “preso atto” dei risultati preliminari del referendum costituzionale tenutosi in Tunisia il 25 luglio, per il quale “l’affluenza alle urne è stata bassa”. E’ quanto si legge in una nota del Servizio per l’azione esterna dell’Unione europea. “Un ampio consenso tra le varie forze politiche, compresi i partiti politici e la società civile, è essenziale per il successo di un processo che preservi l’acquis democratico e necessario per tutte le grandi riforme politiche ed economiche che la Tunisia intraprenderà. La legittimità e la sostenibilità di tali riforme dipenderanno da questo”, si legge nella nota. “I preparativi e le disposizioni per le elezioni parlamentari previste per dicembre dovrebbero pertanto essere visti come un’opportunità per promuovere un autentico scambio nel quadro di un dialogo nazionale inclusivo. Come l’Unione europea e la Commissione di Venezia hanno più volte sottolineato, quel dialogo sarà una condizione importante per stabilire un quadro legislativo che garantisca la legittimità e la rappresentatività del futuro parlamento”, prosegue la nota.

Secondo Kamel Ben Younes, giornalista, consulente e presidente del Forum Averroes per gli studi strategici e internazionali, il presidente Saied farebbe bene ad “adottare un nuovo dialogo collettivo per garantire l’unità nazionale ed evitare scenari di divisione e conflitti, in una fase in cui l’economia soffre”. Parlando ad “Agenzia Nova”, l’analista ha sottolineato che Saied “ha vinto le elezioni del 2019 con una percentuale di circa il 73 per cento” e la bassa affluenza indica “un calo della fiducia nei confronti di tutta la classe politica”. Il presidente è ora “chiamato a ricostruire ponti di dialogo con i suoi elettori, dopo che la maggior parte di loro lo ha abbandonato a causa dei molti errori politici commessi da funzionari a lui vicini”. Se da una parte l’opposizione chiede di organizzare elezioni presidenziali e parlamentari anticipate, il capo dello Stato dovrebbe “scongiurare la crisi attraverso un’iniziativa volta ad organizzare un dialogo politico ed economico”, ha detto ancora Ben Younes.

