Tunisia: risultato storico dell’Italia che si conferma primo partner commerciale davanti a Francia e Germania

L’Italia consolida la posizione di primo commerciale della Tunisia nei primi dieci mesi del 2022: non era mai successo dall’indipendenza del Paese nordafricano del 1956. Il dato storico è stato confermato ad “Agenzia Nova” dall’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio. Nato a Napoli nel 1971, sposato con due figli, il diplomatico partenopeo si è insediato nel Paese nordafricano lo scorso mese di ottobre dopo sette anni trascorsi all’Ufficio affari diplomatici della presidenza della Repubblica. Nel 2022, Saggio viene nominato ministro plenipotenziario e ambasciatore d’Italia a Tunisi, ereditando una sede con un primato importante: a giugno, infatti, l’Italia era divenuta primo partner commerciale della Tunisia, un risultato non scontato in un Paese dove la Francia vanta ancora oggi una profonda influenza. “In base ai dati disponibili ad ottobre 2022, abbiamo confermato e migliorato ulteriormente il risultato ottenuto a giugno. Restiamo infatti primo Paese fornitore della Tunisia con un aumento tendenziale nei primi dieci mesi dell’anno del 41,4 per cento e siamo allo stesso tempo il primo partner davanti a Francia e Germania, con un aumento dell’interscambio del 26,2 per cento rispetto ai primi dieci mesi del 2021”, spiega l’ambasciatore in un’intervista concessa ad “Agenzia Nova”.

Il diplomatico italiano si è insediato lo scorso mese di ottobre e si è subito messo all’opera per assistere le oltre 900 imprese italiane già attive in Tunisia e incoraggiare nuovi investimenti nel Paese rivierasco. “A tal proposito, recentemente ho inaugurato, insieme alla ministra dell’Energia e ai responsabili dell’Eni, un nuovo impianto fotovoltaico di Eni nel sud del Paese, che costituisce un primo importante passo verso ulteriori investimenti nel settore delle energie rinnovabili”, ricorda l’ambasciatore. Il riferimento è all’avvio della produzione dell’impianto fotovoltaico operato di Tataouine, nel sud della Tunisia, a seguito dell’allaccio alla rete nazionale. L’impianto, che ha una capacità installata di 10 megawatt, fornirà alla rete elettrica nazionale oltre 20 gigawatt all’anno di energia, assicurando al contempo un risparmio di circa 211.000 tonnellate di CO2 equivalente per la durata d’esercizio. Un progetto che potrebbe assumere una rilevanza strategica anche per l’Italia grazie a ElMed, il cavo elettrico sottomarino tra Tunisia e Italia.

Da decenni si parla della possibilità di realizzare dell’elettrodotto tra il nord della Tunisia e la Sicilia: ora il progetto potrebbe davvero vedere la luce dopo il recente via libera dei finanziamenti europei. “L’approvazione da parte dell’Unione europea del progetto di interconnessione elettrica Elmed è un risultato straordinario. Per rendersi conto dell’importanza di questo sviluppo, basta guardare l’attuale disposizione degli elettrodotti sottomarini: manca un collegamento con l’Africa, che diventa fondamentale se si vuole beneficiare dell’offerta energetica del continente africano in termini di energie rinnovabili”, afferma il diplomatico, spiegando che “il finanziamento Ue da oltre 300 milioni è il primo passo fondamentale per l’avvio dell’opera che prevede la posa in opera di un cavo energetico sottomarino da 600 megawatt lungo oltre 240 chilometri, dal valore complessivo di 840 milioni di euro”.

L’Italia, secondo l’ambasciatore, vuole continuare a svolgere un ruolo da protagonista nel Paese nordafricano. “L’Italia e la Tunisia hanno relazioni eccellenti, e l’elemento caratterizzante del partenariato italo-tunisino è la sua multi-settorialità, che va dalla collaborazione politica, a quella economica, dalla cooperazione migratoria, a quella culturale e scientifica. Non c’è ambito nel quale Roma e Tunisi non abbiano una collaborazione”, spiega il diplomatico italiano. “Ora – aggiunge l’ambasciatore – l’obiettivo deve essere identificare alcune priorità sulle quali concentrare gli sforzi per approfondire ulteriormente questo partenariato strategico, producendo risultati immediati e tangibili. Ad esempio, credo fermamente che il settore della formazione professionale debba costituire una priorità. Sono moltissime le aziende italiane attive in Tunisia che hanno difficoltà a reperire mano d’opera qualificata”. Saggio spiega che l’Italia e l’ambasciata possono svolgere la funzione di “ponte di collegamento tra le imprese e i giovani tunisini, offrendo efficaci e mirati progetti di formazione”, con l’obiettivo di “sostenere in maniera concreta l’economia tunisina, favorendone l’occupazione e assicurando un futuro ai giovani”. L’ambasciatore sottolinea inoltre come in Tunisia il 53 per cento della popolazione abbia meno di 40 anni. “Come già più volte ribadito dal governo italiano, l’Italia è oggi promotrice di un approccio collaborativo con l’Africa, che sappia valorizzare gli interessi e le identità di ciascuno. Con tale approccio, l’Italia vuole continuare a svolgere un ruolo da protagonista qui in Tunisia”, prosegue Saggio.

Spazio anche alla cultura, “uno di quei settori nel quale la cooperazione tra Italia e Tunisia si sviluppa in modo naturale, forte degli storici legami che connettono le due sponde del Mediterraneo”. A tal riguardo, il diplomatico ricorda di aver “celebrato pochi giorni fa la giornata internazionale dello spazio, ospitando in ambasciata, insieme al Ministro della Ricerca tunisino, esponenti del mondo scientifico locale e internazionale, come preludio a un 2023 caratterizzato da un calendario ricchissimo di iniziative che organizzeremo in collaborazione con il nostro Istituto Italiano di Cultura”. Non solo. “Recentemente abbiamo anche inaugurato un importante progetto realizzato dalla Scuola Archeologica Italiana di Cartagine, ossia la Biblioteca Sabatino Moscati, che grazie ai suoi oltre 6.000 volumi, costituirà un punto di riferimento della già eccellente cooperazione nel campo dell’archeologia. Cooperazione quest’ultima che vede 12 missioni archeologiche impegnate attivamente in Tunisia. Insomma, le iniziative saranno molte e tutte con il medesimo fine: rafforzare e approfondite il partenariato italo-tunisino”, aggiunge Saggio.

A oltre due mesi dal suo arrivo, l’ambasciatore riferisce di aver trovato un Paese con un potenziale enorme. “Sono diversi i settori in cui è possibile intervenire per approfondire le collaborazioni. Per quanto riguarda la comunità italiana – che è in costante aumento – sono rimasto colpito dalla sua straordinaria vitalità. Del resto la presenza di oltre 900 imprese italiane sul territorio lo testimonia”, aggiunge il diplomatico. “È mia intenzione continuare a rendere l’ambasciata e, più in generale il Sistema Italia, ancora di più un punto di riferimento per la comunità italiana in Tunisia. A tal fine, abbiamo già introdotto alcune novità importanti in ambasciata, come ad esempio il sistema di prenotazione online per tutti i servizi consolari, con l’obiettivo di migliorare e rendere più efficaci i servizi offerti ai connazionali”, conclude infine Saggio.

