Tunisia: recuperati i corpi di sette migranti tra cui un neonato, fermate 30 partenze

La Guardia costiera della Tunisia ha annunciato di aver recuperato i corpi di sette migranti subsahariani – due adulti, quattro bambini e un neonato – dalla giornata di ieri fino alle 14:30 di oggi, 23 marzo. Lo riferisce un portavoce dell’Amministrazione generale della Guardia nazionale, spiegando che i guardiacoste tunisini hanno bloccato 30 partenze e riportato a terra 2.034 migranti irregolari, di cui solo nove tunisini, che volevano raggiungere l’Italia dopo la partenza dalle coste di Sfax e di Chebba.

La Tunisia ha di gran lunga sorpassato la Libia come Paese di partenza delle imbarcazioni cariche di migranti che sbarcano in Italia via nave in modo irregolare. Dai dati del Viminale visionati da “Agenzia Nova”, infatti, risulta che almeno 12.083 persone sono partite dalle coste tunisine da inizio anno fino al 13 marzo, più di 170 sbarchi al giorno, un boom del 788 per cento rispetto ai 1.360 arrivi dello stesso periodo dello scorso anno: pari a oltre un terzo dei 32.101 sbarchi complessivi dalla rotta tunisina dell’intero 2022. Si tratta, in effetti, di un ribaltamento dei flussi nel Mediterraneo centrale, dal momento che la Libia era stata finora la prima nazione di partenza dei natanti arrivati in Italia. Anche per questo, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si recherà in visita in Tunisia all’inizio del mese di aprile, dove incontrerà il nuovo collega tunisino, Kamel Fekih, già prefetto di Tunisi, che lo scorso 18 marzo ha preso il posto del dimissionario Taoufik Charfeddine.

Secondo Laurence Hart, direttore dell’ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e capo missione in Italia e Malta, “i migranti in partenza dalla Tunisia provengono da Paesi molto specifici, che, guardando le statistiche di questi giorni, sono Costa d’Avorio e Guinea. Sono Paesi con cui la Tunisia ha un accordo di arrivi senza visto. Questo stimola da una parte la migrazione regolare, perché molti subsahariani sono impiegati regolarmente nei vari settori dell’economia tunisina. Dall’altra ovviamente lascia spazio a molti intermediari che giocano sulla mancanza di informazione o su informazioni distorte per i loro tornaconto personale”. A questo si aggiunge il fatto che il Partito nazionalista tunisino sta infiammando il clima contro i migranti subsahariani presenti nel Paese arabo. Una petizione lanciata dal movimento radicale chiede, in particolare: l’espulsione dei migranti irregolari e di qualsiasi immigrato dall’Africa sub-sahariana che abbia commesso un reato in Tunisia o che abbia “turbato l’ordine pubblico”; l’imposizione di un visto per gli Stati sub-sahariani; l’abrogazione della Legge organica numero 2018-50 del 23 ottobre 2018, relativa alla lotta alla discriminazione razziale.

