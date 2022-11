Tunisia, presidente Saied: “Presto il decreto per convocare un referendum costituzionale”

Il capo dello Stato ha supervisionato ieri la riunione del Consiglio dei ministri, presso il Palazzo Cartagine, sede dell’amministrazione presidenziale, dedicata a due temi: primo, il progetto di decreto relativo alla creazione della Commissione consultiva per la stesura di una nuova Costituzione; secondo, un decreto presidenziale relativo alla convocazione degli elettori per il referendum

Il presidente della Tunisia, Kais Saied, prosegue la sua road map per portare alla nascita di una “nuova Repubblica”. Il capo dello Stato ha supervisionato ieri la riunione del Consiglio dei ministri, presso il Palazzo Cartagine, sede dell’amministrazione presidenziale, dedicata a due temi: primo, il progetto di decreto relativo alla creazione della Commissione consultiva per la stesura di una nuova Costituzione; secondo, un decreto presidenziale relativo alla convocazione degli elettori per il referendum. Lo ha riferito la presidenza in un comunicato. “Cercheremo di fornire tutte le condizioni per rivedere il processo di registrazione degli elettori in modo che la partecipazione sia consentita a tutti”, ha detto Saied.

La Tunisia sta attraversando una delicata fase di transizione politica dopo che, il 25 luglio 2021, Saied ha sospeso i lavori dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo, il parlamento poi dissolto lo scorso 30 marzo, ed estromesso il governo all’epoca guidato da Hichem Mechichi. Da mesi, i partiti dell’opposizione e diverse organizzazioni della società civile chiedono un dialogo politico inclusivo di tutte le componenti dello spettro sociale e politico del Paese. Lo scorso primo maggio, Saied ha annunciato un’iniziativa per lanciare un dialogo nazionale, senza però includere i partiti di opposizione, come richiesto invece dai Paesi del G7 e dall’Unione Europea. La road map del presidente prevede un referendum costituzionale il 25 luglio prossimo (per il quale non dovrebbe essere necessario alcun quorum) ed elezioni parlamentari anticipate il 17 dicembre. Fonti stampa indicano che il capo dello Stato abbia intenzionale di modificare la legge elettorale per impedire ai partiti di presentarsi al voto.

Quanto al referendum, è opportuno precisare che la nuova Costituzione tunisina dovrà essere redatta da una Commissione consultiva “ad hoc”, basandosi sui suggerimenti emersi nella consultazione online fortemente dal capo dello Stato da gennaio a marzo. Secondo quanto annunciato dallo stesso presidente, tuttavia, solo mezzo milione di cittadini ha partecipato alla prima consultazione della Tunisia, svoltasi su internet, meno del 5 per cento della popolazione. il Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), formazione della destra laica tunisina, ha inviato una lettera alla Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d’Europa, per denunciare le presunte violazioni del processo elettorale. “La legge elettorale mira ad abolire il concetto di cittadinanza e trasforma il processo elettorale in una Bay’a (termine giudico-islamico per definita la sottomissione a un leader) al presidente della Repubblica, Kais Saied, l’unico in grado controlla i risultati elettorali in anticipo”, si legge nel testo. Il partito guidato dalla vulcanica Abir Moussi, avvocato che ha fatto carriera all’ombra del defunto ex presidente Ben Ali, ha accusato Saied di voler “modificare il sistema politico ed elettorale secondo la propria volontà, al di fuori degli schemi istituzionali eletti, secondo decreti privi di ogni fondamento giuridico, in flagrante violazione delle norme nazionali e la legislazione internazionale”.

Appena l’1,8 degli elettori del movimento islamico tunisino Ennhada ha espresso l’intenzione di partecipare al referendum sulla nuova Costituzione previsto il prossimo 25 luglio, mentre l’86 per cento si rifiuta di partecipare, secondo un sondaggio pubblicato dalla società di statistica indipendente “Insights Tn” il 10 maggio scorso. Lo 0,6 per cento degli elettori dell’alleato di Ennahda, la coalizione islamista Al Karama, intende votare al referendum richiesto dal presidente della Repubblica, Kais Saied. Il 37 per cento degli elettori del partito Qalb Tounes, la formazione liberista del magnate dei media Nabil Karauoi, ha espresso l’intenzione votare il prossimo 25 luglio. Solo lo 0,1 per cento di coloro che hanno scelto il partito Tahya Tounes, guidato dall’ex premier Youssef Chahed, alle ultime elezioni legislative del 2019 intende partecipare. In generale, secondo la rilevazione statistica dell’istituto indipendente, il 13,1 per cento dei tunisini ha dichiarato di voler partecipare al referendum del 25 luglio mentre il 18 per cento non ha ancora deciso se partecipare o meno.

I sondaggi pubblicati da “Insights Tn” mostrano generalmente risultati profondamente diversi rispetto alle rilevazioni “tradizionali” dei più noti istituti Sigma Conseil e Emrhod Consulting. La società di statistica fondata da tre ingegneri nel dicembre 2020 effettua le sue rilevazioni tramite i social network e il metodo Cawi, una metodologia di raccolta dei dati che si basa sulla compilazione di un questionario via web fornito attraverso un link, un panel o un sito web. A realizzare i sondaggi sono Mohamed Ali Farhani, ingegnere statistico residente a Doha, in Qatar; Ayman Saleh, un ingegnere statistico residente in Tunisia; e Amin Toumi, ingegnere statistico ed esperto nel campo della biostatistica, anch’esso residente nel Paese nordafricano.

