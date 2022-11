Tunisia, presidente Saied: “I recenti incendi non sono casuali”

Gli incendi avvenuti di recente in diverse regioni della Tunisia “non sono casuali”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Kais Saied, durante visita alla sede del ministero dell’Interno. Il capo dello Stato ha detto che le fiamme divampate in diverse zone del Paese rientrano nel novero della “politica da terra bruciata”. Saied ha sottolineato che la Tunisia sta vivendo una situazione delicata, assicurando ai tunisini che “le istituzioni dello Stato sono presenti e faranno del loro meglio per affrontare ogni tipo di criminalità”. Il presidente della Repubblica ha sottolineato che “quello che sta accadendo è un disperato tentativo di bruciare il Paese e fallirà”, ritenendo “che queste azioni siano in sintonia con alcune dichiarazioni, in particolare quelle del Fronte di salvezza nazionale”, iniziativa politica tesa a contrastare le azioni di Saied.

Sono almeno 110 gli incendi registrati in Tunisia tra il 2 e il 3 maggio scorsi, secondo quanto annunciato dal potravoce dell’Ufficio nazionale della protezione civile, Moez Triaa. In una dichiarazione rilasciata all’emittente radiofonica “Shems Fm”, Triaa ha precisato che 60 incendi sono avvenuti il 2 maggio, mentre altri 50 roghi sono stati registrati il 3 maggio, rispettivamente primo e secondo giorno della festa islamica dell’Eid al Fitr. Il portavoce della Protezione civile ha precisato che che gli incendi sono divampati in varie parti del Paese colpendo abitazioni, aree aperte, fabbriche e luoghi pubblici, come i due roghi che hanno colpito un magazzino di abiti usati nel governatorato di Ben Arous e il mercato popolare di Jara nel governatorato di Gabes. In base quanto riferito da Triaa, dalle prime indagini alcuni dei roghi sarebbero di natura dolosa. La Procura della Repubblica della Tunisia ha autorizzato l’apertura di un’indagine per investigare le circostanze che hanno portato allo scoppio dell’incendio nel mercato di Jara, un quartiere della città costiera di Gabes, nel sud del Paese.

